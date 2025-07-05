أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان بموجب اتفاقية شراكة

أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان بموجب اتفاقية شراكة
وذكرت وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان أن التوقيع جرى أمس الجمعة في مدينة خانكندي بأذربيجان، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
ووقع عن الجانبين وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الزيارات المتبادلة بهدف تدعيم التعاون في مختلف القطاعات.
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