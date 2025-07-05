  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان بموجب اتفاقية شراكة

أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان بموجب اتفاقية شراكة

2025-07-05 08:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) وقعت أذربيجان وباكستان اتفاقية شراكة تاريخية، تقوم بموجبها أذربيجان باستثمار ملياري دولار أمريكي في القطاع الاقتصادي الباكستاني، مما يرفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى جديد.

وذكرت وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان أن التوقيع جرى أمس الجمعة في مدينة خانكندي بأذربيجان، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ووقع عن الجانبين وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الزيارات المتبادلة بهدف تدعيم التعاون في مختلف القطاعات.

MENAFN05072025000110011019ID1109763319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث