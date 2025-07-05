أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان بموجب اتفاقية شراكة

MENAFN - Al-Bayan) وقعت أذربيجان وباكستان اتفاقية شراكة تاريخية، تقوم بموجبها أذربيجان باستثمار ملياري دولار أمريكي في القطاع الاقتصادي الباكستاني، مما يرفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى جديد.

وذكرت وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان أن التوقيع جرى أمس الجمعة في مدينة خانكندي بأذربيجان، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ووقع عن الجانبين وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الزيارات المتبادلة بهدف تدعيم التعاون في مختلف القطاعات.