الحمودي: الشارقة للدفاع عن النفس يستقطب المواهب في "عطلتنا غير"
وبين الحمودي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الجروان يحرص على توفير أفضل الخدمات والسبل لنجاح برنامج ((عطلتنا غير))، بحيث يكون فرصة للتعريف بالنادي والرياضات، التي تمارس في الصالات الرياضية، وتحت إشراف مدربين أكفاء.
وكان الأسبوع الأول من الفعاليات قد شهد تدريبات رياضية في الجوجيتسو والجودو، والتايكواندو استهدفت استكشاف المواهب والتعريف بأهمية ممارسة الرياضة عموماً، ورياضات الدفاع عن النفس لأهميتها في تعزيز الجانبين الذهني والبدني، كما تسهم بتعزيز الثقة بالنفس، كما شهد تدريبات في السباحة، إضافة إلى ورش مهمة في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والتوعوية، وكذلك تنظيم ورشة عن الإخلاء عند الحرائق ورحلة علمية وترفيهية في مربى الشارقة للأحياء المائية، تعرف خلالها المشاركون على الكثير من المعلومات، والعديد من الورش التوعوية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الجهات الأخرى.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
18.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
حكاية العقاب الذهبي .. ماذا تعرف عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا؟
كيف تبرد بيتك في موجة الحر؟ نصائح فعالة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي
سيف بن زايد: الإمارات ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم
ماذا يحدث لجسدك عند شرب القهوة على الريق؟ بين الفوائد والمخاطر