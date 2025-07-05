الحمودي: الشارقة للدفاع عن النفس يستقطب المواهب في "عطلتنا غير"

MENAFN - Al-Bayan) أكد علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رئيس لجنة التواصل والإعلام الرقمي، في ختام فعاليات الأسبوع الأول من برنامج صيف الشارقة الرياضي ((عطلتنا غير))، والذي أقيم بعنوان ((أنا مبدع))، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة أكثر من 150 مشاركاً، أن النادي يواكب خططه الرياضية في استكشاف المواهب خلال تطبيق خطة البرنامج المعتمدة، بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بهدف ضمهم لاحقاً لصفوف النادي ليواصلوا ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بعد ختام البرنامج الحالي، فضلاً عن العمل على تعزيز الروح الرياضية ليواصل النادي العمل بالاستدامة في كل المجالات.

وبين الحمودي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الجروان يحرص على توفير أفضل الخدمات والسبل لنجاح برنامج ((عطلتنا غير))، بحيث يكون فرصة للتعريف بالنادي والرياضات، التي تمارس في الصالات الرياضية، وتحت إشراف مدربين أكفاء.

وكان الأسبوع الأول من الفعاليات قد شهد تدريبات رياضية في الجوجيتسو والجودو، والتايكواندو استهدفت استكشاف المواهب والتعريف بأهمية ممارسة الرياضة عموماً، ورياضات الدفاع عن النفس لأهميتها في تعزيز الجانبين الذهني والبدني، كما تسهم بتعزيز الثقة بالنفس، كما شهد تدريبات في السباحة، إضافة إلى ورش مهمة في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والتوعوية، وكذلك تنظيم ورشة عن الإخلاء عند الحرائق ورحلة علمية وترفيهية في مربى الشارقة للأحياء المائية، تعرف خلالها المشاركون على الكثير من المعلومات، والعديد من الورش التوعوية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الجهات الأخرى.