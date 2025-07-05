المدرسة الانجليزية يتصدر دوري الناشئات تحت سن 14 للموسم الحالي

المدرسة الانجليزية يتصدر دوري الناشئات تحت سن 14 للموسم الحالي
عمان 5 تموز (بترا)- تصدر فريق المدرسة الانجليزية ترتيب صدارة منافسات الجولة الأولى من الدوري النسوي للناشئات تحت سن 14 لموسم 2025، التي تقام منافساتها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة الأولى من البطولة تفوق الحسين على نشمي الجنوب 3-0 وعمان FC على النصر 9-0 والاتحاد على الاستقلال 4-0 والمدرسة الانجليزية الحديثة على الكلية الرياضي 18-0 ونشامى المستقبل على الأرثوذكسي 5-0 والأهلي على أبطال الساحة الخضراء 4-0.
وتصدر فريق المدرسة الانجليزية الحديثة جدول ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن عمان FC ونشامى المستقبل والأهلي والاتحاد والحسين يليهم نشمي الجنوب والاستقلال وأبطال الساحة الخضراء والأرثوذكسي والنصر والكلية الرياضي "دون نقاط".
وتنطلق منافسات الجولة الثانية عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بمواجهة المدرسة الانجليزية الحديثة مع الأهلي وأبطال الساحة الخضراء مع نشامى المستقبل والأرثوذكسي مع نشمي الجنوب وعمان FC مع الاستقلال بذات التوقيت، على أن يلتقي الاتحاد مع الكلية الرياضي الحسين مع النصر عند السابعة مساء على ملاعب الاتحاد "البولو" في مدينة الحسين للشباب.
--(بترا)
خ خ/ أ أ
05/07/2025 13:02:27
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