المدرسة الانجليزية يتصدر دوري الناشئات تحت سن 14 للموسم الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تموز (بترا)- تصدر فريق المدرسة الانجليزية ترتيب صدارة منافسات الجولة الأولى من الدوري النسوي للناشئات تحت سن 14 لموسم 2025، التي تقام منافساتها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة تفوق الحسين على نشمي الجنوب 3-0 وعمان FC على النصر 9-0 والاتحاد على الاستقلال 4-0 والمدرسة الانجليزية الحديثة على الكلية الرياضي 18-0 ونشامى المستقبل على الأرثوذكسي 5-0 والأهلي على أبطال الساحة الخضراء 4-0.

وتصدر فريق المدرسة الانجليزية الحديثة جدول ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن عمان FC ونشامى المستقبل والأهلي والاتحاد والحسين يليهم نشمي الجنوب والاستقلال وأبطال الساحة الخضراء والأرثوذكسي والنصر والكلية الرياضي "دون نقاط".

وتنطلق منافسات الجولة الثانية عند الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بمواجهة المدرسة الانجليزية الحديثة مع الأهلي وأبطال الساحة الخضراء مع نشامى المستقبل والأرثوذكسي مع نشمي الجنوب وعمان FC مع الاستقلال بذات التوقيت، على أن يلتقي الاتحاد مع الكلية الرياضي الحسين مع النصر عند السابعة مساء على ملاعب الاتحاد "البولو" في مدينة الحسين للشباب.

--(بترا)

خ خ/ أ أ

05/07/2025 13:02:27