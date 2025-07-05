اختتام تصفيات المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- اختتمت مساء الجمعة منافسات تصفيات المنتخب الوطني لكرة الطاولة، والتي أقامها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة على مدار يومين في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، وشهدت البطولة مشاركة واسعة بلغت 77 لاعبا و25 لاعبة، تنافسوا في الفئات العمرية تحت 11، 13، 15، 17، و19 سنة.

وجاءت هذه البطولة بهدف اختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة، وقد حفلت المنافسات بأجواء قوية ومباريات شهدت مستويات متميزة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

وفي فئة الذكور تحت 11 سنة، حقق عمر المعايطة المركز الأول، تلاه أحمد الهلول، ثم عبدالرحمن قصول في المركز الثالث، وعمر الصرايرة رابعا، أما في فئة الإناث من نفس الفئة العمرية، فقد جاءت ليندا الدرويش في المركز الأول، تلتها جود كوكش، ثم ميس الجعافرة، ورفيف القضاة في المركز الرابع.

وفي فئة الذكور تحت 13 سنة، حصل ركان الزعبي على المركز الأول، تلاه مراد الحسني، ثم عبدالله بركات، فيما حل عبدالله الهلول رابعا، أما في فئة الإناث تحت 13 سنة، فقد أحرزت إيلين دريوات المركز الأول، تلتها زينة كيالي.

وضمن فئة الذكور تحت 15 سنة، فاز عون المعايطة بالمركز الأول، وجاء يامن الجعافرة في المركز الثاني، ثم يوسف البيايضة ثالثا، وبراء العوفي رابعا. وفي فئة الإناث تحت 15 سنة، تألقت علا دريوات في المركز الأول، تلتها جنى دريوات، ثم سندس العمري، وجنى صدقة في المركز الرابع.

أما في فئة الذكور تحت 17 سنة، فقد فاز عيسى الشماع بالمركز الأول، تلاه هاشم الهباهبة، ثم يوسف في المركز الثالث، ومؤمن الجعافرة في المركز الرابع. وفي فئة الإناث تحت 17 سنة، حصلت حياة مسلم على المركز الأول، تلتها آية بركات، ثم مريم مجدي، ومارينا عبدالمسيح رابعا.

وفي فئة الذكور تحت 19 سنة، فاز نقي الدين النجادات بالمركز الأول، تلاه عبدالرحمن سمرين، ثم راشد الهباهبة، ومحمد العوفي في المركز الرابع. أما في فئة الإناث تحت 19 سنة، فقد حققت ريناد الحسني المركز الأول، تلتها بتول باسم.

وتأتي هذه التصفيات في إطار خطط الاتحاد الأردني لكرة الطاولة لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات المقبلة، والعمل على تطوير مستوى اللعبة من خلال توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب الشابة.

--(بترا)

خ خ/ ع أ/ف ق

05/07/2025 13:26:52