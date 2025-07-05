بملامح تشبه جده.. أول ظهور لحفيد دونالد ترامب ذي الأصول العربية (صور)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهرت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأول مرة مع طفلها ((ألكساندر ترامب بولوس))، في صور عائلية دافئة برفقة زوجها مايكل بولوس.



الصور، التي نُشرت عبر إنستجرام، أظهرت ملامح الطفل بوضوح، ولفتت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع جده ترامب، خصوصًا في العيون وتعبيرات الوجه، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.



يُعد ألكساندر الحفيد الـ11 لترامب، وأول أبناء تيفاني، التي أبقت حملها وولادتها بعيدين عن الإعلام. ويأتي هذا الظهور بعد زواجها من بولوس في أواخر 2022، في حفل فاخر أقيم بمنتجع "مار إيه لاجو".





الوطن