أسعار الذهب في الاردن السبت

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أسعار الذهب في الاردن السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت ، ارتفاعًا طفيفًا، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ووفق التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.8 دينار، وسعر شرائه 65.6 دينار.
ووفق التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.8 دينار، وسعر شرائه 65.6 دينار.
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