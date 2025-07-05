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أسعار الذهب في الاردن السبت

أسعار الذهب في الاردن السبت

2025-07-05 03:07:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت ، ارتفاعًا طفيفًا، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.8 دينار، وسعر شرائه 65.6 دينار.



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