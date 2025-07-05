مشاهد مرعبة.. أسد يقفز فوق جدار ويهاجم امرأة وطفلين في باكستان (فيديو)

مشاهد مرعبة.. أسد يقفز فوق جدار ويهاجم امرأة وطفلين في باكستان (فيديو)
وذكرت الشرطة أن أصحاب الأسد "استمتعوا بمشهد الهجوم" بدلًا من التدخل، وتم لاحقًا اعتقال ثلاثة رجال، بينما نُقل الضحايا إلى المستشفى، دون أن تُصنّف حالاتهم بالخطرة.
الأسد صودر ونُقل إلى حديقة للحياة البرية، حيث وُصف بأنه بصحة جيدة.
ويُعد اقتناء الحيوانات البرية رمزًا للسلطة في إقليم البنجاب، لكن تكرار الحوادث، بينها فرار أسد بالغ في ديسمبر 2024، دفع الحكومة لتشريع قوانين جديدة تحظر تربية القطط الكبيرة في المناطق السكنية، وتلزم بالحصول على تراخيص وشروط صارمة.
روسيا اليوم
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