مشاهد مرعبة.. أسد يقفز فوق جدار ويهاجم امرأة وطفلين في باكستان (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مدينة لاهور الباكستانية حادثًا مروعًا بعدما هاجم أسد تمت تربيته كحيوان أليف امرأة وطفلين في شارع مكتظ. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الأسد، البالغ من العمر 11 شهراً، وهو يقفز فوق جدار منزله وينقض على امرأة كانت تحمل مشترياتها، قبل أن يهاجم طفلين (5 و7 سنوات)، مسببًا لهما خدوشًا في الوجه والذراعين.



وذكرت الشرطة أن أصحاب الأسد "استمتعوا بمشهد الهجوم" بدلًا من التدخل، وتم لاحقًا اعتقال ثلاثة رجال، بينما نُقل الضحايا إلى المستشفى، دون أن تُصنّف حالاتهم بالخطرة.



الأسد صودر ونُقل إلى حديقة للحياة البرية، حيث وُصف بأنه بصحة جيدة.



ويُعد اقتناء الحيوانات البرية رمزًا للسلطة في إقليم البنجاب، لكن تكرار الحوادث، بينها فرار أسد بالغ في ديسمبر 2024، دفع الحكومة لتشريع قوانين جديدة تحظر تربية القطط الكبيرة في المناطق السكنية، وتلزم بالحصول على تراخيص وشروط صارمة.



روسيا اليوم