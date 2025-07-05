ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تتعرض لتشوه في وجهها - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأت "ملكة جمال السعودية" رومي القحطاني جمهورها بالكشف عن تعرضها لحادث قبل ثلاثة أشهر، تسبب في جرح واضح في وجهها، لا يزال أثره ظاهرًا حتى الآن.



ونشرت القحطاني عبر "سناب شات" صورًا أظهرت شقًا غائرًا بين حاجبيها، مشيرة إلى أن والدتها تعتقد أن الحادث نتيجة "الحسد"، وقالت: "بعد هذا الجرح أدركت أن الحسد حقيقة، وعلينا أن نحمي أنفسنا بالرقية والذكر".



يأتي هذا قبل مشاركتها المرتقبة في مسابقة "ملكة جمال المرأة" (MWI) في إسبانيا، وهي فعالية عالمية تحتفي بالتنوع والجمال والمواهب، وتتضمن عروض أزياء وجلسات تصوير وأنشطة تطوير شخصية.



رغم الإصابة، أكدت القحطاني استمرارها في التحضير للمسابقة، وسط دعم واسع من متابعيها عبر منصات التواصل.

















روسيا اليوم