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مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية

مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية

2025-07-05 03:07:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال لاري ليثا مأمور شرطة مقاطعة كير بولاية تكساس الأميركية إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء السيول على طول نهر غوادالوبي.
وقالت السلطات بولاية تكساس إن قرابة 24 فتاة اعتبرن في عداد المفقودين في مخيم صيفي مطل على النهر.
وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير بعد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا.
وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

الجزيرة

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