ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "مستاء جدا" بشأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، قائلا إن بوتين يريد فقط "مواصلة قتل أشخاص".
وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية "إنه وضع صعب جدا. قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيدا".
وبين ترامب أنه ناقش العقوبات مع الرئيس بوتين الذي يشعر بالقلق بشأنها ويدرك أنها قد تكون وشيكة.
كما قال ترامب، الذي تحدث أمس الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه ناقش إمكانية إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى كييف.
وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية "إنه وضع صعب جدا. قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيدا".
وبين ترامب أنه ناقش العقوبات مع الرئيس بوتين الذي يشعر بالقلق بشأنها ويدرك أنها قد تكون وشيكة.
كما قال ترامب، الذي تحدث أمس الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه ناقش إمكانية إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى كييف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
18.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
طائرات مُسيّرة: التكنولوجيا تغيّر قواعد الاشتباك والضحايا مدنيون
وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي
أسعار الذهب في الاردن السبت
الاحتلال يداهم منازل المواطنين خلال اقتحام قلقيلية
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تتعرض لتشوه في وجهها - صور