الممثلة المصرية بتول الحداد تنهار بالبكاء: نائب سابق يضربني ويبتزني للزواج بالإكراه - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهرت الفنانة المصرية بتول الحداد في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تبكي بشدة، كاشفة عن تعرضها للضرب والإهانة والابتزاز على يد نائب سابق في مجلس الشعب، قالت إنه يُجبرها على الزواج منه بالقوة، رغم اختلاف ديانتهما، مؤكدة: "هو مسيحي وأنا مسلمة، وده لا ينفع دينًا ولا قانونًا".



تفاصيل الواقعة:

بتول أوضحت أنها كانت في علاقة عاطفية مع هذا الشخص منذ عامين، وانتهت العلاقة باتفاق الطرفين، لكنها فوجئت بتصرفاته العدوانية بعد ارتباطها بشخص آخر.

خلال حفل خطوبتها، اقتحم الرجل المكان وأخذها بالقوة إلى السيارة واعتدى عليها بالضرب، ما تسبب في تورم وجهها ورقبتها.

قالت: "أنا مش عارفة أروح بيتي، كل ما يعرف مكاني بيروح وبيعمل مشاكل.. ضربني في الشارع قبل كده والناس أنقذوني".

أكدت أنها لجأت للبث المباشر بعد نصيحة من مقربين: "أنا لا عايزة لايف ولا فضايح، بس خايفة على نفسي وعلى أهلي وصحابي وشركتي".



نداء استغاثة:

بتول وجهت استغاثة للرأي العام والسلطات قائلة:

"أنا تحت تهديد مستمر، وكل ما أحاول أبعد بتعرض للأذى.. أنا بستنجد بيكم، مش عايزة أعيش غصب عني، عايزة أعيش في أمان".



نهاية مؤلمة:

وختمت كلامها بعبارة مؤلمة: "أنا حاسة إني في كابوس.. يا إما أنهي حياتي وأنقذ نفسي، يا إما هو يبعد ويتعهد يسيبني في حالي"، مؤكدة أنها تعمل منذ 13 عامًا في التمثيل، ولا تريد أن تخسر حياتها ومستقبلها.

القضية أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل، وطالب كثيرون بحمايتها وفتح تحقيق فوري لمحاسبة المعتدي، خاصة في ظل خطورة ما تعرضت له من تهديد مباشر لحياتها.

المرصد