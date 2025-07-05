الممثلة المصرية بتول الحداد تنهار بالبكاء: نائب سابق يضربني ويبتزني للزواج بالإكراه - فيديو

الممثلة المصرية بتول الحداد تنهار بالبكاء: نائب سابق يضربني ويبتزني للزواج بالإكراه - فيديو
تفاصيل الواقعة:
بتول أوضحت أنها كانت في علاقة عاطفية مع هذا الشخص منذ عامين، وانتهت العلاقة باتفاق الطرفين، لكنها فوجئت بتصرفاته العدوانية بعد ارتباطها بشخص آخر.
خلال حفل خطوبتها، اقتحم الرجل المكان وأخذها بالقوة إلى السيارة واعتدى عليها بالضرب، ما تسبب في تورم وجهها ورقبتها.
قالت: "أنا مش عارفة أروح بيتي، كل ما يعرف مكاني بيروح وبيعمل مشاكل.. ضربني في الشارع قبل كده والناس أنقذوني".
أكدت أنها لجأت للبث المباشر بعد نصيحة من مقربين: "أنا لا عايزة لايف ولا فضايح، بس خايفة على نفسي وعلى أهلي وصحابي وشركتي".
نداء استغاثة:
بتول وجهت استغاثة للرأي العام والسلطات قائلة:
"أنا تحت تهديد مستمر، وكل ما أحاول أبعد بتعرض للأذى.. أنا بستنجد بيكم، مش عايزة أعيش غصب عني، عايزة أعيش في أمان".
نهاية مؤلمة:
وختمت كلامها بعبارة مؤلمة: "أنا حاسة إني في كابوس.. يا إما أنهي حياتي وأنقذ نفسي، يا إما هو يبعد ويتعهد يسيبني في حالي"، مؤكدة أنها تعمل منذ 13 عامًا في التمثيل، ولا تريد أن تخسر حياتها ومستقبلها.
القضية أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل، وطالب كثيرون بحمايتها وفتح تحقيق فوري لمحاسبة المعتدي، خاصة في ظل خطورة ما تعرضت له من تهديد مباشر لحياتها.
المرصد
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