أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

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أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 5 تموز (بترا)- يكون الطقس اليوم السبت صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15, وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 35 - 17, وفي مناطق السهول 31 - 18, وفي الأغوار الشمالية 39 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25, وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15, وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 35 - 17, وفي مناطق السهول 31 - 18, وفي الأغوار الشمالية 39 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25, وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.
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