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قادة الاتحاد الأوروبي يدعون روسيا للانسحاب من (ترانسنيستريا) في مولدوفا

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون روسيا للانسحاب من (ترانسنيستريا) في مولدوفا

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 7 (كونا) -- دعا قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى "الانسحاب الكامل والفوري" لجميع القوات الروسية والذخائر من منطقة (ترانسنيستريا) في جمهورية مولدوفا مؤكدين أن "مستقبل مولدوفا وشعبها داخل الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا التي عقدت في العاصمة كيشيناو بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حيث ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون السياسي والاقتصادي في ظل التهديدات الإقليمية المتصاعدة لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
ودان الاتحاد الأوروبي في البيان ما وصفه بـ"الابتزاز الروسي المستمر عبر قطاع الطاقة" متهما موسكو باستخدام الطاقة "سلاحا سياسيا لزعزعة الاستقرار في مولدوفا".
وأكد الاتحاد استعداده لدعم استقلال مولدوفا في مجال الطاقة وربطها بالكامل بسوق الطاقة الأوروبية.
وأضاف أن "روسيا تواصل محاولاتها لتقويض العملية الديمقراطية في مولدوفا من خلال حملات تضليل إعلامي وتدخلات انتخابية واستخدام واسع للفساد الانتخابي عبر وكلاء محليين" مشيرا إلى استمرار جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرات مولدوفا لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك من خلال بعثة الشراكة الأوروبية والآليات الأمنية ذات الصلة.
وفي إطار الدعم المالي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 9ر1 مليار يورو (24ر2 مليار دولار) ضمن خطة (نمو مولدوفا) لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة وخلق فرص عمل إلى جانب صرف دفعة تمويل أولية بقيمة 270 مليون يورو (93ر317 مليون دولار) من "آلية الإصلاح والنمو".
وأشاد بالمساعدة الأمنية المقدمة عبر (مرفق السلام الأوروبي) والتي بلغت 197 مليون يورو (97ر231 مليون دولار) لتعزيز القدرات الدفاعية لمولدوفا وتوسيع التعاون الأمني والدفاعي معها.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم وحدة أراضي مولدوفا وإصلاحاتها الديمقراطية وصولا إلى انضمامها الكامل للاتحاد الأوروبي مشيدا بإدراج هدف الانضمام في دستور البلاد عقب استفتاء عام 2024. (النهاية)

أ ر ن / ع س


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