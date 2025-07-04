قادة الاتحاد الأوروبي يدعون روسيا للانسحاب من (ترانسنيستريا) في مولدوفا

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قادة الاتحاد الأوروبي يدعون روسيا للانسحاب من (ترانسنيستريا) في مولدوفا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 7 (كونا) -- دعا قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى "الانسحاب الكامل والفوري" لجميع القوات الروسية والذخائر من منطقة (ترانسنيستريا) في جمهورية مولدوفا مؤكدين أن "مستقبل مولدوفا وشعبها داخل الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا التي عقدت في العاصمة كيشيناو بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حيث ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون السياسي والاقتصادي في ظل التهديدات الإقليمية المتصاعدة لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
ودان الاتحاد الأوروبي في البيان ما وصفه بـ"الابتزاز الروسي المستمر عبر قطاع الطاقة" متهما موسكو باستخدام الطاقة "سلاحا سياسيا لزعزعة الاستقرار في مولدوفا".
وأكد الاتحاد استعداده لدعم استقلال مولدوفا في مجال الطاقة وربطها بالكامل بسوق الطاقة الأوروبية.
وأضاف أن "روسيا تواصل محاولاتها لتقويض العملية الديمقراطية في مولدوفا من خلال حملات تضليل إعلامي وتدخلات انتخابية واستخدام واسع للفساد الانتخابي عبر وكلاء محليين" مشيرا إلى استمرار جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرات مولدوفا لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك من خلال بعثة الشراكة الأوروبية والآليات الأمنية ذات الصلة.
وفي إطار الدعم المالي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 9ر1 مليار يورو (24ر2 مليار دولار) ضمن خطة (نمو مولدوفا) لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة وخلق فرص عمل إلى جانب صرف دفعة تمويل أولية بقيمة 270 مليون يورو (93ر317 مليون دولار) من "آلية الإصلاح والنمو".
وأشاد بالمساعدة الأمنية المقدمة عبر (مرفق السلام الأوروبي) والتي بلغت 197 مليون يورو (97ر231 مليون دولار) لتعزيز القدرات الدفاعية لمولدوفا وتوسيع التعاون الأمني والدفاعي معها.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم وحدة أراضي مولدوفا وإصلاحاتها الديمقراطية وصولا إلى انضمامها الكامل للاتحاد الأوروبي مشيدا بإدراج هدف الانضمام في دستور البلاد عقب استفتاء عام 2024. (النهاية)
أ ر ن / ع س
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا التي عقدت في العاصمة كيشيناو بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حيث ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون السياسي والاقتصادي في ظل التهديدات الإقليمية المتصاعدة لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
ودان الاتحاد الأوروبي في البيان ما وصفه بـ"الابتزاز الروسي المستمر عبر قطاع الطاقة" متهما موسكو باستخدام الطاقة "سلاحا سياسيا لزعزعة الاستقرار في مولدوفا".
وأكد الاتحاد استعداده لدعم استقلال مولدوفا في مجال الطاقة وربطها بالكامل بسوق الطاقة الأوروبية.
وأضاف أن "روسيا تواصل محاولاتها لتقويض العملية الديمقراطية في مولدوفا من خلال حملات تضليل إعلامي وتدخلات انتخابية واستخدام واسع للفساد الانتخابي عبر وكلاء محليين" مشيرا إلى استمرار جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرات مولدوفا لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك من خلال بعثة الشراكة الأوروبية والآليات الأمنية ذات الصلة.
وفي إطار الدعم المالي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 9ر1 مليار يورو (24ر2 مليار دولار) ضمن خطة (نمو مولدوفا) لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة وخلق فرص عمل إلى جانب صرف دفعة تمويل أولية بقيمة 270 مليون يورو (93ر317 مليون دولار) من "آلية الإصلاح والنمو".
وأشاد بالمساعدة الأمنية المقدمة عبر (مرفق السلام الأوروبي) والتي بلغت 197 مليون يورو (97ر231 مليون دولار) لتعزيز القدرات الدفاعية لمولدوفا وتوسيع التعاون الأمني والدفاعي معها.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم وحدة أراضي مولدوفا وإصلاحاتها الديمقراطية وصولا إلى انضمامها الكامل للاتحاد الأوروبي مشيدا بإدراج هدف الانضمام في دستور البلاد عقب استفتاء عام 2024. (النهاية)
أ ر ن / ع س
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