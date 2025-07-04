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(حماس) تعلن إكمال مشاوراتها حول مقترح إيقاف العدوان على غزة وتسليم الرد للوسطاء

(حماس) تعلن إكمال مشاوراتها حول مقترح إيقاف العدوان على غزة وتسليم الرد للوسطاء

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 7 (كونا) -- أعلنت حركة (حماس) اليوم الجمعة أنها أكملت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي إنها "قامت بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية" مضيفة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء الثلاثاء الماضي موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف مؤقت لإطلاق النار في غزة مدته 60 يوما مشيرا إلى أن الدوحة والقاهرة ستعملان على إنجاز الاقتراح النهائي للصفقة. (النهاية)

ن ق / م ع ع


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