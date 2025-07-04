(حماس) تعلن إكمال مشاوراتها حول مقترح إيقاف العدوان على غزة وتسليم الرد للوسطاء

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(حماس) تعلن إكمال مشاوراتها حول مقترح إيقاف العدوان على غزة وتسليم الرد للوسطاء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 7 (كونا) -- أعلنت حركة (حماس) اليوم الجمعة أنها أكملت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي إنها "قامت بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية" مضيفة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء الثلاثاء الماضي موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف مؤقت لإطلاق النار في غزة مدته 60 يوما مشيرا إلى أن الدوحة والقاهرة ستعملان على إنجاز الاقتراح النهائي للصفقة. (النهاية)
ن ق / م ع ع
وقالت الحركة في بيان صحفي إنها "قامت بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية" مضيفة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء الثلاثاء الماضي موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف مؤقت لإطلاق النار في غزة مدته 60 يوما مشيرا إلى أن الدوحة والقاهرة ستعملان على إنجاز الاقتراح النهائي للصفقة. (النهاية)
ن ق / م ع ع
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