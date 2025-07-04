رابطة العالم الإسلامي تعزي إندونيسيا في ضحايا العبارة الغارقة

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رابطة العالم الإسلامي تعزي إندونيسيا في ضحايا العبارة الغارقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 7 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة عن خالص العزاء وصادق المواساة لإندونيسيا ولذوي الضحايا والمصابين والمفقودين إثر حادث غرق عبارة قرب جزيرة (بالي).
وقالت الرابطة في بيان إنها تتضامن وتتعاطف مع الشعب الإندونيسي عامة وأسر الضحايا خاصة في هذا المصاب المؤلم سائلة المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يعيد المفقودين إلى ذويهم سالمين.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة التي كانت متوجهة من جزيرة (جاوا) إلى جزيرة (بالي) السياحية إلى ستة أشخاص فيما لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين وتم إنقاذ 33 آخرين. (النهاية)
ف ن / ح م ف
وقالت الرابطة في بيان إنها تتضامن وتتعاطف مع الشعب الإندونيسي عامة وأسر الضحايا خاصة في هذا المصاب المؤلم سائلة المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يعيد المفقودين إلى ذويهم سالمين.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة التي كانت متوجهة من جزيرة (جاوا) إلى جزيرة (بالي) السياحية إلى ستة أشخاص فيما لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين وتم إنقاذ 33 آخرين. (النهاية)
ف ن / ح م ف
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