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رابطة العالم الإسلامي تعزي إندونيسيا في ضحايا العبارة الغارقة

رابطة العالم الإسلامي تعزي إندونيسيا في ضحايا العبارة الغارقة

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 7 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة عن خالص العزاء وصادق المواساة لإندونيسيا ولذوي الضحايا والمصابين والمفقودين إثر حادث غرق عبارة قرب جزيرة (بالي).
وقالت الرابطة في بيان إنها تتضامن وتتعاطف مع الشعب الإندونيسي عامة وأسر الضحايا خاصة في هذا المصاب المؤلم سائلة المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يعيد المفقودين إلى ذويهم سالمين.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة التي كانت متوجهة من جزيرة (جاوا) إلى جزيرة (بالي) السياحية إلى ستة أشخاص فيما لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين وتم إنقاذ 33 آخرين. (النهاية)

ف ن / ح م ف


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