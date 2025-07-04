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كأس العالم للأندية للقدم.. (فلومينينسي) البرازيلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على (الهلال) السعودي (2 - 1)

كأس العالم للأندية للقدم.. (فلومينينسي) البرازيلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على (الهلال) السعودي (2 - 1)

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 7 (كونا) -- تأهل فريق (فلومينينسي) البرازيلي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوزه اليوم الجمعة على (الهلال) السعودي بنتيجة (2 - 1) في أولى مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.
ودخل الفريقان المباراة التي أقيمت على استاد (كامبينغ وورلد) في مدينة (أورلاندو) الأمريكية متحفظين ولم تكن هناك فرص كثيرة ومحاولات واضحة للتسجيل إلى أن تمكن (فلومينينسي) من افتتاح التسجيل عن طريق ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 وبعد ذلك كانت هناك فرصة خطرة لفريق (الهلال) من كرة رأسية تصدى لها حارس الفريق البرازيلي.
وعاد (الهلال) بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 50 إلا أن (فلومينينسي) استطاع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 70 بأقدام بيريرا هركليز.
ورغم محاولات (الهلال) العديدة التي أعقبت هذا الهدف إلا أنها لم تسعفه للرجوع إلى المباراة مرة أخرى لتنتهي المواجهة بتأهل (فلومينينسي).
ويواجه (فلومينينسي) بذلك في الدور قبل النهائي الفائز من (بالميراس) البرازيلي و(تشيلسي) الإنجليزي اللذين سيلتقيان في المباراة الثانية بدور الثمانية فجر غد السبت. (النهاية)

م ي م / م ع ع


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