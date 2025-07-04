كأس العالم للأندية للقدم.. (فلومينينسي) البرازيلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على (الهلال) السعودي (2 - 1)

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كأس العالم للأندية للقدم.. (فلومينينسي) البرازيلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على (الهلال) السعودي (2 - 1)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 7 (كونا) -- تأهل فريق (فلومينينسي) البرازيلي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوزه اليوم الجمعة على (الهلال) السعودي بنتيجة (2 - 1) في أولى مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.
ودخل الفريقان المباراة التي أقيمت على استاد (كامبينغ وورلد) في مدينة (أورلاندو) الأمريكية متحفظين ولم تكن هناك فرص كثيرة ومحاولات واضحة للتسجيل إلى أن تمكن (فلومينينسي) من افتتاح التسجيل عن طريق ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 وبعد ذلك كانت هناك فرصة خطرة لفريق (الهلال) من كرة رأسية تصدى لها حارس الفريق البرازيلي.
وعاد (الهلال) بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 50 إلا أن (فلومينينسي) استطاع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 70 بأقدام بيريرا هركليز.
ورغم محاولات (الهلال) العديدة التي أعقبت هذا الهدف إلا أنها لم تسعفه للرجوع إلى المباراة مرة أخرى لتنتهي المواجهة بتأهل (فلومينينسي).
ويواجه (فلومينينسي) بذلك في الدور قبل النهائي الفائز من (بالميراس) البرازيلي و(تشيلسي) الإنجليزي اللذين سيلتقيان في المباراة الثانية بدور الثمانية فجر غد السبت. (النهاية)
م ي م / م ع ع
ودخل الفريقان المباراة التي أقيمت على استاد (كامبينغ وورلد) في مدينة (أورلاندو) الأمريكية متحفظين ولم تكن هناك فرص كثيرة ومحاولات واضحة للتسجيل إلى أن تمكن (فلومينينسي) من افتتاح التسجيل عن طريق ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 وبعد ذلك كانت هناك فرصة خطرة لفريق (الهلال) من كرة رأسية تصدى لها حارس الفريق البرازيلي.
وعاد (الهلال) بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 50 إلا أن (فلومينينسي) استطاع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 70 بأقدام بيريرا هركليز.
ورغم محاولات (الهلال) العديدة التي أعقبت هذا الهدف إلا أنها لم تسعفه للرجوع إلى المباراة مرة أخرى لتنتهي المواجهة بتأهل (فلومينينسي).
ويواجه (فلومينينسي) بذلك في الدور قبل النهائي الفائز من (بالميراس) البرازيلي و(تشيلسي) الإنجليزي اللذين سيلتقيان في المباراة الثانية بدور الثمانية فجر غد السبت. (النهاية)
م ي م / م ع ع
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