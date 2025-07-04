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الاتحاد الأوروبي: روسيا ترد على دعوات السلام بالصواريخ

الاتحاد الأوروبي: روسيا ترد على دعوات السلام بالصواريخ

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 7 (كونا) -- قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الجمعة إن روسيا ترد على دعوات السلام بالصواريخ مؤكدة أن تصعيدها لهجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف "دليل واضح على أن موسكو لا ترغب في السلام".
وأضافت كالاس في منشور على منصة (إكس) إن "كل مرة يمد فيها العالم يده نحو السلام يرد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالصواريخ".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "شحيحة في كل مكان" لكنها شددت على أن "أوكرانيا بحاجة ماسة إليها الآن وفي كل يوم من أجل حماية شعبها".
يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي تعليق إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا من بينها صواريخ دفاع جوي فيما أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا لمساندتها في الحرب ضد روسيا. (النهاية)

أرن / م م ج


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