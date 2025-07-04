الاتحاد الأوروبي: روسيا ترد على دعوات السلام بالصواريخ

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الاتحاد الأوروبي: روسيا ترد على دعوات السلام بالصواريخ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 7 (كونا) -- قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الجمعة إن روسيا ترد على دعوات السلام بالصواريخ مؤكدة أن تصعيدها لهجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف "دليل واضح على أن موسكو لا ترغب في السلام".
وأضافت كالاس في منشور على منصة (إكس) إن "كل مرة يمد فيها العالم يده نحو السلام يرد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالصواريخ".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "شحيحة في كل مكان" لكنها شددت على أن "أوكرانيا بحاجة ماسة إليها الآن وفي كل يوم من أجل حماية شعبها".
يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي تعليق إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا من بينها صواريخ دفاع جوي فيما أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا لمساندتها في الحرب ضد روسيا. (النهاية)
أرن / م م ج
وأضافت كالاس في منشور على منصة (إكس) إن "كل مرة يمد فيها العالم يده نحو السلام يرد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالصواريخ".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "شحيحة في كل مكان" لكنها شددت على أن "أوكرانيا بحاجة ماسة إليها الآن وفي كل يوم من أجل حماية شعبها".
يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي تعليق إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا من بينها صواريخ دفاع جوي فيما أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا لمساندتها في الحرب ضد روسيا. (النهاية)
أرن / م م ج
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