الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون خفض الضرائب والانفاق وسط احتفالية في البيت الابيض

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون خفض الضرائب والانفاق وسط احتفالية في البيت الابيض
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 – 7 (كونا) -– وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونا خلال مراسم في البيت الأبيض وذلك بعد موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل.
وقال ترامب في كلمة مقتضبة من البيت الأبيض "لقد أوفينا اليوم بالوعود التي قطعناها. وقد أثبتنا ذلك" واصفا القانون الذي جاء بعد مخاض عسير في ظل التجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين بأنه "انتصار للديمقراطية في عيد ميلاد الديمقراطية".
وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر أمس الخميس "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي يمكن الرئيس دونالد ترامب من الوفاء بالعدد الأكبر من وعوده الانتخابية ويشمل زيادة التمويل المخصص للحد من الهجرة غير القانونية وتخفيضات ضريبية وتقليص بعض النفقات الحكومية.
ويقول البيت الأبيض إن القانون سيكون مكسبا اقتصاديا للبلاد ولدافعي الضرائب حيث "سيطلق العنان لنمو اقتصادي قوي وحقيقي ويعيد الاستقرار المالي في أمريكا ويحقق التجارة المتوازنة ويكبح جماح الإنفاق المبذر". (النهاية)
ا م م / م م ج
وقال ترامب في كلمة مقتضبة من البيت الأبيض "لقد أوفينا اليوم بالوعود التي قطعناها. وقد أثبتنا ذلك" واصفا القانون الذي جاء بعد مخاض عسير في ظل التجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين بأنه "انتصار للديمقراطية في عيد ميلاد الديمقراطية".
وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر أمس الخميس "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي يمكن الرئيس دونالد ترامب من الوفاء بالعدد الأكبر من وعوده الانتخابية ويشمل زيادة التمويل المخصص للحد من الهجرة غير القانونية وتخفيضات ضريبية وتقليص بعض النفقات الحكومية.
ويقول البيت الأبيض إن القانون سيكون مكسبا اقتصاديا للبلاد ولدافعي الضرائب حيث "سيطلق العنان لنمو اقتصادي قوي وحقيقي ويعيد الاستقرار المالي في أمريكا ويحقق التجارة المتوازنة ويكبح جماح الإنفاق المبذر". (النهاية)
ا م م / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طائرات مُسيّرة: التكنولوجيا تغيّر قواعد الاشتباك والضحايا مدنيون
المغرب والإكوادور يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية
نعيم قاسم : لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية
القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية يوليو
تعرف على تاريخ هيئة الأوقاف فى الكنيسة والفارق بينها وبين المجلس الملى
استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان