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الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون خفض الضرائب والانفاق وسط احتفالية في البيت الابيض

الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون خفض الضرائب والانفاق وسط احتفالية في البيت الابيض

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 – 7 (كونا) -– وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونا خلال مراسم في البيت الأبيض وذلك بعد موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل.
وقال ترامب في كلمة مقتضبة من البيت الأبيض "لقد أوفينا اليوم بالوعود التي قطعناها. وقد أثبتنا ذلك" واصفا القانون الذي جاء بعد مخاض عسير في ظل التجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين بأنه "انتصار للديمقراطية في عيد ميلاد الديمقراطية".
وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر أمس الخميس "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي يمكن الرئيس دونالد ترامب من الوفاء بالعدد الأكبر من وعوده الانتخابية ويشمل زيادة التمويل المخصص للحد من الهجرة غير القانونية وتخفيضات ضريبية وتقليص بعض النفقات الحكومية.
ويقول البيت الأبيض إن القانون سيكون مكسبا اقتصاديا للبلاد ولدافعي الضرائب حيث "سيطلق العنان لنمو اقتصادي قوي وحقيقي ويعيد الاستقرار المالي في أمريكا ويحقق التجارة المتوازنة ويكبح جماح الإنفاق المبذر". (النهاية)

ا م م / م م ج


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