الرئيس التركي يدعو لتحويل إيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى هدوء دائم

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الرئيس التركي يدعو لتحويل إيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى هدوء دائم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 4 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان أهمية تحويل إيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى هدوء دائم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة (منظمة التعاون الاقتصادي) المنعقدة في مدينة (خانكندي) الأذربيجانية.
وذكرت دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.
وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والمفاوضات معربا عن استعداد بلاده بكل صدق للقيام بما يقع على عاتقها "لتيسير" أي مسار تفاوضي بين الجانبين.
وأشار أردوغان إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة "الإرهاب" مؤكدا أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران سيعود بالنفع على البلدين. (النهاية)
ط ا / ح م ف
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة (منظمة التعاون الاقتصادي) المنعقدة في مدينة (خانكندي) الأذربيجانية.
وذكرت دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.
وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والمفاوضات معربا عن استعداد بلاده بكل صدق للقيام بما يقع على عاتقها "لتيسير" أي مسار تفاوضي بين الجانبين.
وأشار أردوغان إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة "الإرهاب" مؤكدا أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران سيعود بالنفع على البلدين. (النهاية)
ط ا / ح م ف
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