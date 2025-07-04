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الرئيس التركي يدعو لتحويل إيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى هدوء دائم

الرئيس التركي يدعو لتحويل إيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى هدوء دائم

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 4 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان أهمية تحويل إيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى هدوء دائم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة (منظمة التعاون الاقتصادي) المنعقدة في مدينة (خانكندي) الأذربيجانية.
وذكرت دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.
وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والمفاوضات معربا عن استعداد بلاده بكل صدق للقيام بما يقع على عاتقها "لتيسير" أي مسار تفاوضي بين الجانبين.
وأشار أردوغان إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة "الإرهاب" مؤكدا أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران سيعود بالنفع على البلدين. (النهاية)

ط ا / ح م ف


MENAFN04072025000071011013ID1109762443

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