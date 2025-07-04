إفريقيا الوسطى توقع اتفاق سلام مع مجموعتين مسلحتين بوساطة تشادية

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إفريقيا الوسطى توقع اتفاق سلام مع مجموعتين مسلحتين بوساطة تشادية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 7 (كونا) -- أعلنت الحكومة التشادية اليوم الجمعة أن جمهورية إفريقيا الوسطى وقعت اتفاق سلام مع مجموعتين مسلحتين رئيسيتين هما (العودة والمطالبة وإعادة التأهيل) و(الاتحاد من أجل السلام في إفريقيا الوسطى) وذلك في العاصمة (نجامينا) بوساطة الرئيس التشادي محمد ديبي بهدف تعزيز المصالحة والاستقرار فيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية قاسم محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيوش التشادي إسحاقا مالوا إن هذا الإنجاز يعد "نجاحا دبلوماسيا بامتياز" مشيدا بدور قيادة بلاده في التوصل إلى "تسوية بين أبناء إفريقيا الوسطى تمهد لعودة السلام".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في 19 أبريل الماضي في العاصمة (نجامينا) وينص على إيقاف فوري للأعمال العدائية في كامل أراضي إفريقيا الوسطى وحل الجماعتين المسلحتين مع إدماج مقاتليهما السابقين في برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج إلى جانب مشاركتهم في تدبير الشأن العام ضمن إطار المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة المركزية في إفريقيا الوسطى وقيادات المجموعتين المسلحتين ومبعوثين عن الحكومة التشادية لضمان تنفيذ ومتابعة بنود الاتفاق على الأرض في وقت تشهد فيه إفريقيا الوسطى سلسلة من الأزمات المتداخلة منذ عقود. (النهاية)
م ر ي / ع س
وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية قاسم محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيوش التشادي إسحاقا مالوا إن هذا الإنجاز يعد "نجاحا دبلوماسيا بامتياز" مشيدا بدور قيادة بلاده في التوصل إلى "تسوية بين أبناء إفريقيا الوسطى تمهد لعودة السلام".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في 19 أبريل الماضي في العاصمة (نجامينا) وينص على إيقاف فوري للأعمال العدائية في كامل أراضي إفريقيا الوسطى وحل الجماعتين المسلحتين مع إدماج مقاتليهما السابقين في برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج إلى جانب مشاركتهم في تدبير الشأن العام ضمن إطار المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة المركزية في إفريقيا الوسطى وقيادات المجموعتين المسلحتين ومبعوثين عن الحكومة التشادية لضمان تنفيذ ومتابعة بنود الاتفاق على الأرض في وقت تشهد فيه إفريقيا الوسطى سلسلة من الأزمات المتداخلة منذ عقود. (النهاية)
م ر ي / ع س
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