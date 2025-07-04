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إفريقيا الوسطى توقع اتفاق سلام مع مجموعتين مسلحتين بوساطة تشادية

إفريقيا الوسطى توقع اتفاق سلام مع مجموعتين مسلحتين بوساطة تشادية

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 7 (كونا) -- أعلنت الحكومة التشادية اليوم الجمعة أن جمهورية إفريقيا الوسطى وقعت اتفاق سلام مع مجموعتين مسلحتين رئيسيتين هما (العودة والمطالبة وإعادة التأهيل) و(الاتحاد من أجل السلام في إفريقيا الوسطى) وذلك في العاصمة (نجامينا) بوساطة الرئيس التشادي محمد ديبي بهدف تعزيز المصالحة والاستقرار فيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية قاسم محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيوش التشادي إسحاقا مالوا إن هذا الإنجاز يعد "نجاحا دبلوماسيا بامتياز" مشيدا بدور قيادة بلاده في التوصل إلى "تسوية بين أبناء إفريقيا الوسطى تمهد لعودة السلام".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في 19 أبريل الماضي في العاصمة (نجامينا) وينص على إيقاف فوري للأعمال العدائية في كامل أراضي إفريقيا الوسطى وحل الجماعتين المسلحتين مع إدماج مقاتليهما السابقين في برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج إلى جانب مشاركتهم في تدبير الشأن العام ضمن إطار المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة المركزية في إفريقيا الوسطى وقيادات المجموعتين المسلحتين ومبعوثين عن الحكومة التشادية لضمان تنفيذ ومتابعة بنود الاتفاق على الأرض في وقت تشهد فيه إفريقيا الوسطى سلسلة من الأزمات المتداخلة منذ عقود. (النهاية)

م ر ي / ع س


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