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سلطات ولاية تكساس: مقتل 13 شخصا في حصيلة أولية إثر الفيضانات والسيول

سلطات ولاية تكساس: مقتل 13 شخصا في حصيلة أولية إثر الفيضانات والسيول

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 – 7 (كونا) -– أعلنت السلطات في ولاية (تكساس) الأمريكية مساء اليوم الجمعة مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت الولاية منذ يوم أمس الخميس وأدت إلى إعلان حالة طوارىء.
وقال قائد شرطة مقاطعة (كير) في الولاية لاري ليثا في تصريحات للصحفيين إنه "تم تأكيد وفاة 13 شخصا ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين جارية إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات في تكساس".
وأضاف ليثا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة مؤكدا أن الأولوية القصوى الآن إنقاذ الأرواح وإحصاء جميع الضحايا.
من جهته قال نائب حاكم ولاية (تكساس) دان باتريك للصحفيين إن "مئات الأشخاص كانوا على الأرض يقومون بعمليات بحث وإن حوالي 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين كانوا في مخيم صيفي في مقاطعة (كير) التي تضررت بشدة جراء الفيضانات".
وأوضح أنه "جار الآن حشد جميع الموارد المتاحة للاستجابة للفيضانات في منطقة مقاطعة (كير) بما في ذلك فرق الإنقاذ المائي ومراكز الإيواء والحرس الوطني وإدارة السلامة العامة بالولاية".
من جانبه قال قاضي مقاطعة (كير) روب كيلي في مؤتمر صحفي "كان فيضانا مدمرا وقاتلا للغاية" مؤكدا أن المسؤولين ما زالوا يعملون على تحديد هوية الضحايا.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قد أعلنت حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة (كير) بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا فيما أرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيرة فوق المنطقة لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة بسبب السيول. (النهاية)

ا م م / م م ج


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