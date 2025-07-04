سلطات ولاية تكساس: مقتل 13 شخصا في حصيلة أولية إثر الفيضانات والسيول

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سلطات ولاية تكساس: مقتل 13 شخصا في حصيلة أولية إثر الفيضانات والسيول
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 – 7 (كونا) -– أعلنت السلطات في ولاية (تكساس) الأمريكية مساء اليوم الجمعة مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت الولاية منذ يوم أمس الخميس وأدت إلى إعلان حالة طوارىء.
وقال قائد شرطة مقاطعة (كير) في الولاية لاري ليثا في تصريحات للصحفيين إنه "تم تأكيد وفاة 13 شخصا ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين جارية إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات في تكساس".
وأضاف ليثا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة مؤكدا أن الأولوية القصوى الآن إنقاذ الأرواح وإحصاء جميع الضحايا.
من جهته قال نائب حاكم ولاية (تكساس) دان باتريك للصحفيين إن "مئات الأشخاص كانوا على الأرض يقومون بعمليات بحث وإن حوالي 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين كانوا في مخيم صيفي في مقاطعة (كير) التي تضررت بشدة جراء الفيضانات".
وأوضح أنه "جار الآن حشد جميع الموارد المتاحة للاستجابة للفيضانات في منطقة مقاطعة (كير) بما في ذلك فرق الإنقاذ المائي ومراكز الإيواء والحرس الوطني وإدارة السلامة العامة بالولاية".
من جانبه قال قاضي مقاطعة (كير) روب كيلي في مؤتمر صحفي "كان فيضانا مدمرا وقاتلا للغاية" مؤكدا أن المسؤولين ما زالوا يعملون على تحديد هوية الضحايا.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قد أعلنت حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة (كير) بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا فيما أرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيرة فوق المنطقة لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة بسبب السيول. (النهاية)
ا م م / م م ج
وقال قائد شرطة مقاطعة (كير) في الولاية لاري ليثا في تصريحات للصحفيين إنه "تم تأكيد وفاة 13 شخصا ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين جارية إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات في تكساس".
وأضاف ليثا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة مؤكدا أن الأولوية القصوى الآن إنقاذ الأرواح وإحصاء جميع الضحايا.
من جهته قال نائب حاكم ولاية (تكساس) دان باتريك للصحفيين إن "مئات الأشخاص كانوا على الأرض يقومون بعمليات بحث وإن حوالي 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين كانوا في مخيم صيفي في مقاطعة (كير) التي تضررت بشدة جراء الفيضانات".
وأوضح أنه "جار الآن حشد جميع الموارد المتاحة للاستجابة للفيضانات في منطقة مقاطعة (كير) بما في ذلك فرق الإنقاذ المائي ومراكز الإيواء والحرس الوطني وإدارة السلامة العامة بالولاية".
من جانبه قال قاضي مقاطعة (كير) روب كيلي في مؤتمر صحفي "كان فيضانا مدمرا وقاتلا للغاية" مؤكدا أن المسؤولين ما زالوا يعملون على تحديد هوية الضحايا.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قد أعلنت حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة (كير) بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا فيما أرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيرة فوق المنطقة لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة بسبب السيول. (النهاية)
ا م م / م م ج
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