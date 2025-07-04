موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يشارك في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان في منغوليا في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا.
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن 138 شهيدا و452 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
جنيف - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تؤكد توثيقها لقتل الاحتلال لما لا يقل عن 613 فلسطينيا في مناطق لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.
فيينا - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو طهران للعودة إلى الخضوع لنظام الرقابة على المنشآت نووية بعد مغادرة فريق المفتشين الدوليين إيران عائدا إلى مقر الوكالة الأممية في فيينا.
واشنطن – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونا خلال مراسم في البيت الأبيض وذلك بعد موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل.
واشنطن – السلطات في ولاية (تكساس) الأمريكية تعلن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت الولاية منذ يوم أمس الخميس وأدت إلى إعلان حالة طوارىء. (النهاية) م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طائرات مُسيّرة: التكنولوجيا تغيّر قواعد الاشتباك والضحايا مدنيون
المغرب والإكوادور يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية
نعيم قاسم : لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية
القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية يوليو
تعرف على تاريخ هيئة الأوقاف فى الكنيسة والفارق بينها وبين المجلس الملى
استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان