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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-07-04 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - دولة الكويت تؤكد الأهمية التي توليها للتعاون الفني كعنصر أساسي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الكويت - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يشارك في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان في منغوليا في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا.

رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن 138 شهيدا و452 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

جنيف - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تؤكد توثيقها لقتل الاحتلال لما لا يقل عن 613 فلسطينيا في مناطق لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

فيينا - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو طهران للعودة إلى الخضوع لنظام الرقابة على المنشآت نووية بعد مغادرة فريق المفتشين الدوليين إيران عائدا إلى مقر الوكالة الأممية في فيينا.

واشنطن – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونا خلال مراسم في البيت الأبيض وذلك بعد موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل.

واشنطن – السلطات في ولاية (تكساس) الأمريكية تعلن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت الولاية منذ يوم أمس الخميس وأدت إلى إعلان حالة طوارىء. (النهاية) م م ج

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