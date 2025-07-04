ترامب يوقع قانون خفض الإنفاق والضرائب استعدنا قوة أميركا واحترامها على الساحة العالمية

ترامب يوقع قانون خفض الإنفاق والضرائب استعدنا قوة أميركا واحترامها على الساحة العالمية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قانون خفض الانفاق والضرائب هو أكثر القوانين شعبية معتبرا أن توقيعه لهذا القانون يمثل (اعلان نصر).
وقال ترامب عقب توقيعه القانون الذي وصفه بأنه ''القانون الكبير والجميل" انه يشمل اكبر تخفيض ضريبي في تأريخ البلاد. وأضاف أن إدارته نجحت في استعادة قوة الولايات المتحدة وردعها واحترامها على الساحة الدولية.
وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه تم (محو) البرنامج النووي الإيراني (بالكامل) وقال: طيارونا نفذوا في إيران واحدة من أنجح الضربات في التاريخ الأميركي.
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