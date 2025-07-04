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ترامب يوقع قانون خفض الإنفاق والضرائب استعدنا قوة أميركا واحترامها على الساحة العالمية

ترامب يوقع قانون خفض الإنفاق والضرائب استعدنا قوة أميركا واحترامها على الساحة العالمية

2025-07-04 11:12:48
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قانون خفض الانفاق والضرائب هو أكثر القوانين شعبية معتبرا أن توقيعه لهذا القانون يمثل (اعلان نصر).
وقال ترامب عقب توقيعه القانون الذي وصفه بأنه ''القانون الكبير والجميل" انه يشمل اكبر تخفيض ضريبي في تأريخ البلاد. وأضاف أن إدارته نجحت في استعادة قوة الولايات المتحدة وردعها واحترامها على الساحة الدولية.
وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه تم (محو) البرنامج النووي الإيراني (بالكامل) وقال: طيارونا نفذوا في إيران واحدة من أنجح الضربات في التاريخ الأميركي.

من جهة أخرى قال ترامب: نعمل على تشييد قبة ذهبية للدفاع الجوي فوق بلادنا لحمايتها من الأعداء لافتا إلى أنها ستكون اكبر واقوى من القبة الحديدية التي تستخدمها إسرائيل.

MENAFN04072025000130011022ID1109762412

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