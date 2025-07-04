منظمات دولية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي بغزة

MENAFN - Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن ترد حركة ((حماس)) على اقتراحه ((الأخير)) لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة. فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) أن كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة؛ الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة.

وقالت ((الأونروا)) في بيان لها إن الجوع يتفاقم في غزة، مشيرة إلى أن الناس يتساقطون في الشوارع بسبب عدم توفر الطعام. على صعيد متصل قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيواء النازحين ومناطق توزيع الغذاء أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويستدعي تحركاً عاجلاً.

وأوضح الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال إحاطة صحفية (عبر الفيديو من غزة) للصحفيين في جنيف، أن النظام الصحي في القطاع يواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والوقود في ضوء عدم دخول أي وقود منذ أكثر من 120 يوماً.

مؤكداً أن الاحتياطات المتوفرة لا تكاد تكفي لتشغيل 17 مستشفى جزئياً لفترة قصيرة، وقال إن بعض هذه الاحتياطات موجودة في مناطق يصعب الوصول إليها.

وقتل 20 فلسطينياً على الأقل، وأصيب آخرون بجراح في قصف إسرائيلي استهدف، فجر أمس، خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ومنزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة، ومواقع شمال رفح جنوب القطاع .

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