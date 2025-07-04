أبراهام من روما إلى بشيكتاش

أبراهام من روما إلى بشيكتاش
أسطنبول – (أ ف ب): انضم المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام الى بشيكتاش التركي قادما من روما على سبيل الإعارة كما أعلن نادي مدينة إسطنبول أمس الجمعة.
ووصل أبراهام الى اسطنبول الثلاثاء ثم اجتاز الفحص الطبي الروتيني قبل أن يوقع على عقد الاعارة الذي يمكن أن يصبح نهائيا اعتبارا من موسم 2026-2027 مقابل مبلغ 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار).
وقال بشيكتاش «سندفع مبلغا مقداره مليوني يورو لنادي روما مقابل موسم 2025-2026، وإذا نفذت شروط العقد ستكون الصفقة نهائية مقابل 13 مليون يورو» علما بأن القيمة الأخيرة ستسدد على دفعات حتى عام 2030.
وكان أبراهام انتقل الى صفوف روما في أغسطس 2021 بعقد لخمس سنوات قادما من تشلسي الإنكليزي مقابل 41 مليون يورو وساهم بشكل كبير في احراز فريق العاصمة الإيطالية مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022.
أعير الى ميلان خلال موسم 2024-2025 حيث سجل 10 أهداف في مختلف المسابقات.
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