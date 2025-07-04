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أبراهام من روما إلى بشيكتاش

أبراهام من روما إلى بشيكتاش

2025-07-04 08:05:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أسطنبول‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬المهاجم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬تامي‭ ‬أبراهام‭ ‬الى‭ ‬بشيكتاش‭ ‬التركي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ووصل‭ ‬أبراهام‭ ‬الى‭ ‬اسطنبول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ثم‭ ‬اجتاز‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الروتيني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الاعارة‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬نهائيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2026‭-‬2027‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬نحو‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

وقال‭ ‬بشيكتاش‭ ‬‮«‬سندفع‭ ‬مبلغا‭ ‬مقداره‭ ‬مليوني‭ ‬يورو‭ ‬لنادي‭ ‬روما‭ ‬مقابل‭ ‬موسم‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وإذا‭ ‬نفذت‭ ‬شروط‭ ‬العقد‭ ‬ستكون‭ ‬الصفقة‭ ‬نهائية‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬يورو‮»‬‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬القيمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ستسدد‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وكان‭ ‬أبراهام‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭ ‬بعقد‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬مقابل‭ ‬41‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬وساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

أعير‭ ‬الى‭ ‬ميلان‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

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