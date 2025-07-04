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ميلان يعزز صفوفه بـ "ريتشي"

ميلان يعزز صفوفه بـ "ريتشي"

2025-07-04 08:05:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزّز‭ ‬ميلان‭ ‬ثامن‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬صفوفه‭ ‬بلاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬سامويلي‭ ‬ريتشي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬تورينو‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬وفقا‭ ‬للصحافة‭. ‬وقال‭ ‬النادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وقّع‭ ‬سامويلي‭ ‬ريتشي‭ ‬عقدا‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2029،‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬التمديد‭ ‬لعام‭ ‬إضافي‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2030‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يُعلن‭ ‬ميلان‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬رسميا،‭ ‬لكن‭ ‬الصحف‭ ‬الإيطالية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ميلان‭ ‬دفع‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وقد‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬24‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬بعد‭ ‬الحوافز،‭ ‬كما‭ ‬تعهد‭ ‬النادي‭ ‬بمنح‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بيعه‭ ‬المستقبلية‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭.‬

تخرّج‭ ‬ريتشي‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬إمبولي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

خاض‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬113‭ ‬مباراة‭ ‬بقميص‭ ‬تورينو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭. ‬وشارك‭ ‬ريتشي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بينها‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬النروج‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بالمدرب‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي،‭ ‬ثم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مولدوفا‭ ‬2‭-‬0‭.‬

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