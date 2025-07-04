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اكتئاب زفيريف يثير القلــق

اكتئاب زفيريف يثير القلــق

2025-07-04 08:05:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬معنى‭. ‬ذكّرت‭ ‬معاناة‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬الثالث‭ ‬عالميا،‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬ثالثة‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بالعبء‭ ‬النفسي‭ ‬المكلف‭ ‬جدا‭ ‬الذي‭ ‬يُثقل‭ ‬كاهل‭ ‬المحترفين‭.‬

بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرتور‭ ‬ريندركنيش‭ ‬المصنف‭ ‬72‭ ‬عالميا،‭ ‬لم‭ ‬يخف‭ ‬زفيريف،‭ ‬ابن‭ ‬الـ28‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬الوضع‭ ‬النفسي‭ ‬المزري‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬به،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬أشعر‭ ‬الآن‭ ‬بالوحدة‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬قط‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الفراغ‭. ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬فرح‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أفعله،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬أفوز‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬مايو،‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس،‭ ‬تحدث‭ ‬اللاعب‭ ‬الفنلندي‭ ‬إميل‭ ‬روسوفوري،‭ ‬المصنف‭ ‬317‭ ‬حاليا‭ ‬و37‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬عن‭ ‬معاناته‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مطولة‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ (‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‭).‬

غاب‭ ‬روسوفوري‭ ‬عما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬لموسم‭ ‬2024،‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬2025‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬التحدي،‭ ‬وهي‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الدورات‭.‬

وجد‭ ‬رونان‭ ‬لافيه،‭ ‬المعد‭ ‬النفسي‭ ‬السابق‭ ‬للاعبين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬جيل‭ ‬سيمون‭ ‬وكورنتان‭ ‬موتيه،‭ ‬أن‭ ‬تعليقات‭ ‬زفيريف‭ ‬‮«‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ذهب‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الآخرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬سبقوه‭ ‬للتحدث‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬مثل‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬والفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬والروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭.‬

تعتقد‭ ‬الأميركية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز،‭ ‬الفائزة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬متزايدا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ (‬أو‭ ‬اللاعبات‭) ‬يعلنون‭ ‬صراحة‭ ‬أنهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬ما‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مشاكلهم‭ ‬النفسية‭.‬

يحذر‭ ‬لافيه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬عالميا،‭ ‬لا‭ ‬تثق‭ ‬بأحد‭. ‬تشعر‭ ‬وكأنك‭ ‬في‭ ‬فقاعة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلك‭ ‬وحيدا‭ ‬جدا،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬خشية‭ ‬دائمة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬المحيطون‭ ‬باللاعب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬شهرته‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬مساعدته‭.‬

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