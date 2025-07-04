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حماس سلمت ردا "إيجابيا" على مقترح وقف إطلاق النار

حماس سلمت ردا "إيجابيا" على مقترح وقف إطلاق النار

2025-07-04 08:05:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬القاهرة‭/‬تل‭ ‬أبيب‭- (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬إنها‭ ‬قدمت‭ ‬الجمعة‭ ‬ردا‭ ‬‮«‬اتسم‭ ‬بالإيجابية‮»‬‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تتوسط‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإنها‭ ‬‮«‬جاهزة‭ ‬بكل‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬وإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬‮«‬مقترحا‭ ‬نهائيا‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬21‭ ‬شهرا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬ردا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭. ‬

‭ ‬وكتبت‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬أكملت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مشاوراتها‭ ‬الداخلية‭ ‬ومع‭ ‬الفصائل‭ ‬والقوى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬الوسطاء‭ ‬الأخير‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقامت‭ ‬الحركة‭ ‬بتسليم‭ ‬الرد‭ ‬للإخوة‭ ‬الوسطاء‭ ‬والذي‭ ‬اتسم‭ ‬بالإيجابية،‭ ‬والحركة‭ ‬جاهزة‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬للدخول‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تواجه‭ ‬الطرفين،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬مسلحة‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬المخاوف‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬إزاء‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمرور‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والوضوح‭ ‬بشأن‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

‭ ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬لإتمام‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مدة‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الجانبان‭ ‬متباعدين‭ ‬في‭ ‬تصريحاتهما‭ ‬العلنية‭. ‬وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬مرارا‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تحتجز‭ ‬20‭ ‬رهينة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬رفضت‭ ‬الحركة‭ ‬مناقشته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬نتنياهو‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬

‭ ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬حازما‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭ ‬بشأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬سريع‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يريد‭ ‬وقفا‭ ‬سريعا‭ ‬أيضا‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭... ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬كانت‭ ‬عائلات‭ ‬وأصدقاء‭ ‬للرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الاستقلال‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مطالبين‭ ‬ترامب‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭. ‬وأقام‭ ‬المتظاهرون‭ ‬مائدة‭ ‬عشاء‭ ‬رمزية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬ووضعوا‭ ‬50‭ ‬مقعدا‭ ‬فارغا‭ ‬لتمثيل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وعُلقت‭ ‬لافتات‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬تحمل‭ ‬منشورا‭ ‬كتبه‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬تروث‭ ‬سوشيال‭) ‬المملوكة‭ ‬له‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬أقروا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬أعيدوا‭ ‬الرهائن‭!!!‬‮»‬‭.‬

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