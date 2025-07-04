حماس سلمت ردا "إيجابيا" على مقترح وقف إطلاق النار

حماس سلمت ردا "إيجابيا" على مقترح وقف إطلاق النار
القاهرة/تل أبيب- (رويترز): قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها قدمت الجمعة ردا «اتسم بالإيجابية» على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، وإنها «جاهزة بكل جدية» للدخول في محادثات حول تنفيذ الاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح الرهائن وإجراء مفاوضات حول إنهاء الصراع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق «مقترحا نهائيا» لوقف إطلاق النار مدة 60 يوما في الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهرا بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا من الطرفين خلال الساعات المقبلة.
وكتبت حماس على موقعها الرسمي على الإنترنت «أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار».
وفي إشارة إلى التحديات المحتملة التي لا تزال تواجه الطرفين، قال مسؤول فلسطيني من جماعة مسلحة متحالفة مع حماس إن المخاوف لا تزال قائمة إزاء المساعدات الإنسانية والمرور من معبر رفح إلى مصر والوضوح بشأن الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار مدة 60 يوما يتم خلالها بذل جهود لإنهاء الحرب. ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب، ولا يزال الجانبان متباعدين في تصريحاتهما العلنية. وقال نتنياهو مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس التي يُعتقد أنها تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة، وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترامب في واشنطن يوم الإثنين.
وكان ترامب قد قال إنه سيكون «حازما جدا» مع نتنياهو بشأن الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الزعيم الإسرائيلي يريد وقفا سريعا أيضا. وأضاف للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع «نأمل أن يحدث ذلك. ونتطلع إلى أن يحدث ذلك في وقت ما الأسبوع المقبل... نريد أن نخرج الرهائن». في تل أبيب، كانت عائلات وأصدقاء للرهائن المحتجزين في غزة من بين المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى السفارة الأمريكية في ذكرى يوم الاستقلال الأمريكي، مطالبين ترامب بالتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المحتجزين. وأقام المتظاهرون مائدة عشاء رمزية بمناسبة يوم السبت ووضعوا 50 مقعدا فارغا لتمثيل من لا يزالون محتجزين في غزة. وعُلقت لافتات في مكان قريب تحمل منشورا كتبه ترامب على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له يقول «أقروا الاتفاق في غزة. أعيدوا الرهائن!!!».
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