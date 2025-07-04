الأمم المتحدة: وثقنا قتل الاحتلال لأكثر من 600 فلسطيني خلال توزيع المساعدات في قطاع غزة

الأمم المتحدة: وثقنا قتل الاحتلال لأكثر من 600 فلسطيني خلال توزيع المساعدات في قطاع غزة
جنيف- الوكالات: أعلنت الأمم المتحدة الجمعة توثيقها قتل الاحتلال الإسرائيلي حوالي 613 فلسطينيا في مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في القطاع منذ مايو.
وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «سجلنا 613» قتيلا سقطوا منذ بدء المؤسسة عملها وحتى 27 يونيو، من بينهم 509 قتلوا «قرب مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية».
وأشارت إلى أن القتلى الآخرين سقطوا «قرب مواقع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى».
وأوضحت أن هذه الأرقام تخضع لمراجعة متواصلة مع تلقي المفوضية بلاغات جديدة بوقوع قتلى «نسعى إلى التثبت منها»، مشيرة إلى أن مهمة التدقيق صعبة بسبب عدم إمكان الوصول إلى المناطق.
وتساءلت «في ما يتعلق بالمسؤولين عن ذلك، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط التوزيع. كم من الأشخاص قتلوا! من المسؤول؟!».
وأضافت: «إننا بحاجة إلى الوصول (إلى المواقع)، إننا بحاجة إلى تحقيق مستقل».
من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «يجب أن تتوقف هذه المذبحة الجنونية في غزة. هذه الهجمات المتعددة التي نراها في الأيام الأخيرة، في الواقع منذ أسابيع، والتي تضرب مواقع تؤوي أشخاصا يعانون الجوع وأشخاصا يحاولون الوصول إلى الغذاء، قتلت وجرحت أعدادا كبيرة من الفلسطينيين».
وقال بيبركورن: «نرى مصابين في كل مكان، على الأرض، في الأروقة، إلى ما هنالك، بما في ذلك في وحدات العناية المركزة التي استحدثت لهذا الغرض في قسم الطوارئ ومواقع أخرى».
وأضاف أن المصابين «هم غالبا فتيان ومراهقون وشبان» مشيرا إلى «حالات كثيرة» من الإصابات «بطلقات نارية في الرأس والرقبة والصدر والركبتين».
لكن المؤسسة التي تستخدم متعاقدين لضمان أمن مراكزها، تنفي سقوط قتلى فلسطينيين في مراكز التوزيع الأربعة التابعة لها أو قربها.
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع المؤسسة التي أنشئت بمبادرة خاصة وتمويل ضبابي، مؤكدة أنها تسهم في تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية وتنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.
إلى ذلك رفض المصرفان العالميان «يو بي إس» و«غولدمان ساكس» فتح حسابات لما تُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية».
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» أمس عن مصدرين مطلعين، فإن المصرفين رفضا فتح حسابات للمؤسسة في سويسرا، بسبب «انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها».
وأوضح أحد المصدرين أن المؤسسة واجهت عقبات خلال محادثاتها مع المصرفين، من أبرزها الغموض المحيط بالتمويل، ما دفع «يو بي إس» و«غولدمان ساكس» إلى رفض التعامل معها، رغم الضغط الأمريكي والإسرائيلي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طائرات مُسيّرة: التكنولوجيا تغيّر قواعد الاشتباك والضحايا مدنيون
المغرب والإكوادور يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية
نعيم قاسم : لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية
القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية يوليو
تعرف على تاريخ هيئة الأوقاف فى الكنيسة والفارق بينها وبين المجلس الملى
استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان