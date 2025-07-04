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الأمم المتحدة: وثقنا قتل الاحتلال لأكثر من 600 فلسطيني خلال توزيع المساعدات في قطاع غزة

الأمم المتحدة: وثقنا قتل الاحتلال لأكثر من 600 فلسطيني خلال توزيع المساعدات في قطاع غزة

2025-07-04 08:05:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

جنيف‭- ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬توثيقها‭ ‬قتل‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حوالي‭ ‬613‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رافينا‭ ‬شامداساني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬سجلنا‭ ‬613‮»‬‭ ‬قتيلا‭ ‬سقطوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬المؤسسة‭ ‬عملها‭ ‬وحتى‭ ‬27‭ ‬يونيو،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬509‭ ‬قتلوا‭ ‬‮«‬قرب‭ ‬مواقع‭ ‬التوزيع‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتلى‭ ‬الآخرين‭ ‬سقطوا‭ ‬‮«‬قرب‭ ‬مواقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬تخضع‭ ‬لمراجعة‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬تلقي‭ ‬المفوضية‭ ‬بلاغات‭ ‬جديدة‭ ‬بوقوع‭ ‬قتلى‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬التثبت‭ ‬منها‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬التدقيق‭ ‬صعبة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إمكان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭. ‬

وتساءلت‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬وأطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬التوزيع‭. ‬كم‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬قتلوا‭! ‬من‭ ‬المسؤول؟‭!‬‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ (‬إلى‭ ‬المواقع‭)‬،‭ ‬إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ريك‭ ‬بيبركورن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬المذبحة‭ ‬الجنونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬والتي‭ ‬تضرب‭ ‬مواقع‭ ‬تؤوي‭ ‬أشخاصا‭ ‬يعانون‭ ‬الجوع‭ ‬وأشخاصا‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء،‭ ‬قتلت‭ ‬وجرحت‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بيبركورن‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬مصابين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬الأروقة،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هنالك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬التي‭ ‬استحدثت‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬ومواقع‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المصابين‭ ‬‮«‬هم‭ ‬غالبا‭ ‬فتيان‭ ‬ومراهقون‭ ‬وشبان‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حالات‭ ‬كثيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬‮«‬بطلقات‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬والرقبة‭ ‬والصدر‭ ‬والركبتين‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬متعاقدين‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬مراكزها،‭ ‬تنفي‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التوزيع‭ ‬الأربعة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬قربها‭. ‬

ورفضت‭ ‬الوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬بمبادرة‭ ‬خاصة‭ ‬وتمويل‭ ‬ضبابي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وتنتهك‭ ‬المبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأساسية‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬رفض‭ ‬المصرفان‭ ‬العالميان‭ ‬‮«‬يو‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭ ‬و‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬لما‭ ‬تُعرف‭ ‬بـ«مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مصدرين‭ ‬مطلعين،‭ ‬فإن‭ ‬المصرفين‭ ‬رفضا‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬للمؤسسة‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬انعدام‭ ‬الشفافية‭ ‬بشأن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويلها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أحد‭ ‬المصدرين‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬واجهت‭ ‬عقبات‭ ‬خلال‭ ‬محادثاتها‭ ‬مع‭ ‬المصرفين،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الغموض‭ ‬المحيط‭ ‬بالتمويل،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬‮«‬يو‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭ ‬و‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬رغم‭ ‬الضغط‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإسرائيلي‭.‬

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