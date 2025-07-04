"أكسيوس": وزير الدفاع السعودي يتصل برئيس الأركان الإيراني عقب الاجتماع مع ترامب

"أكسيوس": وزير الدفاع السعودي يتصل برئيس الأركان الإيراني عقب الاجتماع مع ترامب
ذكر موقع «أكسيوس» أن وزير الدفاع السعودي بعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أمس الأول، بادر الوزير السعودي بالاتصال برئيس الأركان الإيراني.
والتَقى الرئيس ترامب بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض يوم الخميس، حيث ناقشا الأوضاع مع إيران وقضايا إقليمية أخرى، وفقا لمصدر مطلع على الاجتماع.
واعتبر «أكسيوس» أن أهمية الاجتماع في البيت الأبيض تأتي من مساعي السعودية لتهدئة التوتر في المنطقة بعد الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.
كما جاءت محادثات ترامب والوزير السعودي قبل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع أن «إدارة ترامب تريد دفع عجلة صفقة سلام تاريخية بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة».
ولفت الموقع إلى أنه بعد لقائه بترامب، أجرى الوزير السعودي اتصالا هاتفيا مع رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي.
وكتب الوزير خالد بن سلمان على منصة «إكس»: «ناقشنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار». إلى ذلك، التقى خالد بن سلمان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.
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