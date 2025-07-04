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"أكسيوس": وزير الدفاع السعودي يتصل برئيس الأركان الإيراني عقب الاجتماع مع ترامب

"أكسيوس": وزير الدفاع السعودي يتصل برئيس الأركان الإيراني عقب الاجتماع مع ترامب

2025-07-04 08:04:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬بادر‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬بالاتصال‭ ‬برئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الإيراني‭.‬

والتَقى‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬بوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشا‭ ‬الأوضاع‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وقضايا‭ ‬إقليمية‭ ‬أخرى،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭.‬

واعتبر‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬مساعي‭ ‬السعودية‭ ‬لتهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬محادثات‭ ‬ترامب‭ ‬والوزير‭ ‬السعودي‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬المقرر‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬تريد‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬صفقة‭ ‬سلام‭ ‬تاريخية‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬بترامب،‭ ‬أجرى‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬موسوي‭.‬

وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬ناقشنا‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬التقى‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستيف‭ ‬ويتكوف‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬بيت‭ ‬هيغسيث‭.‬

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