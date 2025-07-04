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وزيرا خارجية السعودية وروسيا يدعوان إلى حل خلافات المنطقة بالدبلوماسية

وزيرا خارجية السعودية وروسيا يدعوان إلى حل خلافات المنطقة بالدبلوماسية

2025-07-04 08:04:57
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تناول‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬ونظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أمس‭ ‬ملفات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الساخنة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬المحادثات‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬عاجلة‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬سبوتنيك‭ ‬الروسية‭. ‬

وتابع‭ ‬بالقول إن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ليست‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مثيلاتها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭. ‬

وأشار‭ ‬لافروف‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تدعم‭ ‬الاستئناف‭ ‬المبكر‭ ‬للمفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬النهائي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وكذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأوضح‭ ‬لافروف‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل‭ ‬صفة‭ ‬مستدامة‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬له‭ ‬فإنه‭ ‬يرحب‭ ‬بتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬وخاصة‭ ‬السعودية‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬بشدة‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوما‭... ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬الأمور‭ ‬تنزلق،‭ ‬لأن‭ ‬حزب‭ ‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نشطا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬إلى أن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬المفاوضات،‭ ‬وستبذل‭ ‬موسكو‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لاستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬‮«‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬النبيل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لافروف‭: ‬‮«‬شكرت‭ ‬أصدقائي‭ ‬السعوديين‭ ‬على‭ ‬موقفهم‭ ‬المتوازن‭ ‬بشأن‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ورغبتهم‭ ‬الصادقة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للاتصالات‭ ‬الروسية‭ ‬الأمريكية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬مستعدة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬كمنصة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬روسية‭ ‬أمريكية‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأنها‭. ‬

وأكد‭ ‬لافروف‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬على ضرورة‭ ‬تغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المناطق‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بموقف‭ ‬روسيا‭ ‬المبدئي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نعول‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الدور‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬ملفي‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وبرنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬الأولوية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الآن‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإنهاء‭ ‬المعاناة‭ ‬الفظيعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬دائم‭ ‬ومستدام‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كمقدمة‭ ‬لإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نعول‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬نهائي‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬على رفض‭ ‬الحلول‭ ‬العسكرية‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬وندفع‭ ‬نحو‭ ‬التفاوض،‭ ‬ووفقا‭ ‬له‭ ‬فإن‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬مرفوض‭. ‬

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