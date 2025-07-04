خلال 5 أشهر.. أكثر من 10 آلاف معاملة تسجيل السفن الصغيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬بلغت‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و38‭ ‬معاملة‭.‬

وشهد‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬إنجاز‭ ‬2230‭ ‬معاملة‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إصدار‭ ‬868‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة‭ ‬وتجديدها،‭ ‬و354‭ ‬فحصا‭ ‬فنيا‭ ‬للسفن،‭ ‬وتسجيل‭ ‬305‭ ‬قوارب‭ ‬جديدة‭ ‬وتجديد‭ ‬تسجيلات‭ ‬أخرى،‭ ‬و303‭ ‬معاملة‭ ‬لإصدار‭ ‬لوحات،‭ ‬و213‭ ‬معاملة‭ ‬لتحويل‭ ‬ملكية‭ ‬سفينة،‭ ‬و113‭ ‬معاملة‭ ‬تغيير‭ ‬بيانات‭ ‬الشهادات‭ ‬والرخص،‭ ‬و66‭ ‬معاملة‭ ‬تسجيل‭ ‬دراجة‭ ‬مائية‭ ‬جديدة‭ ‬وتجديد‭ ‬تسجيلات‭ ‬قائمة،‭ ‬وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬8‭ ‬معاملات‭ ‬شهادات‭ ‬شطب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭.‬

وتبين‭ ‬أن‭ ‬شهر‭ ‬ابريل‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬إنجاز‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬معاملات‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بـ3472‭ ‬معاملة،‭ ‬يليه‭ ‬مايو‭ ‬بواقع‭ ‬2230‭ ‬معاملة،‭ ‬ثم‭ ‬فبراير‭ ‬بـ1560‭ ‬معاملة،‭ ‬يليه‭ ‬مارس‭ ‬بواقع‭ ‬1560‭ ‬معاملة،‭ ‬وأخيراً‭ ‬يناير‭ ‬بواقع‭ ‬1358‭ ‬معاملة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طنًا‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭. ‬ويقصد‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬أية‭ ‬وحدة‭ ‬بحرية‭ ‬عائمة‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طناً‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭. ‬ويقوم‭ ‬المكتب‭ ‬بتسجيل‭ ‬وتجديد‭ ‬وإلغاء‭ ‬وتحويل‭ ‬شهادات‭ ‬ملكية‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬لقوارب‭ ‬النزهة‭ ‬والصيد‭ ‬والدراجات‭ ‬المائية‭ ‬وإصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬تراخيص‭ ‬الملاحة‭ ‬والتفتيش‭.‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬دشنت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬نظام‭ ‬البوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتسجيل‭ ‬وترخيص‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬والخدمات‭ ‬المرافقة‭ ‬لها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬الوزارة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ومواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المستدام،‭ ‬بما‭ ‬يتّسق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

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