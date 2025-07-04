خلال 5 أشهر.. أكثر من 10 آلاف معاملة تسجيل السفن الصغيرة

خلال 5 أشهر.. أكثر من 10 آلاف معاملة تسجيل السفن الصغيرة
أظهرت أحدث إحصائيات مكتب تسجيل السفن الصغيرة بوزارة المواصلات والاتصالات أن إجمالي المعاملات المنجزة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مايو بلغت 10 آلاف و38 معاملة.
وشهد شهر مايو الماضي إنجاز 2230 معاملة تسجيل السفن الصغيرة، تنوعت ما بين إصدار 868 إجازة قيادة وتجديدها، و354 فحصا فنيا للسفن، وتسجيل 305 قوارب جديدة وتجديد تسجيلات أخرى، و303 معاملة لإصدار لوحات، و213 معاملة لتحويل ملكية سفينة، و113 معاملة تغيير بيانات الشهادات والرخص، و66 معاملة تسجيل دراجة مائية جديدة وتجديد تسجيلات قائمة، وتم إنجاز 8 معاملات شهادات شطب تسجيل السفن الصغيرة.
وتبين أن شهر ابريل تم فيه إنجاز أكبر عدد من معاملات تسجيل السفن الصغيرة في العام الجاري بـ3472 معاملة، يليه مايو بواقع 2230 معاملة، ثم فبراير بـ1560 معاملة، يليه مارس بواقع 1560 معاملة، وأخيراً يناير بواقع 1358 معاملة. يذكر أن مكتب تسجيل السفن الصغيرة مسؤول عن جميع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنًا وفقًا للمرسوم الملكي بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. ويقصد بالسفن الصغيرة أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً أياً كان الغرض من استخدامها. ويقوم المكتب بتسجيل وتجديد وإلغاء وتحويل شهادات ملكية السفن الصغيرة لقوارب النزهة والصيد والدراجات المائية وإصدار وتجديد تراخيص الملاحة والتفتيش.
وكانت الوزارة قد دشنت في شهر فبراير الماضي نظام البوابة الإلكترونية لتسجيل وترخيص السفن الصغيرة والخدمات المرافقة لها، إلى جانب مواصلة الوزارة جهودها في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواكبة أحدث التطورات التقنية في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي المستدام، بما يتّسق مع برنامج الحكومة (2023-2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. كلمات دالة
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