  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
خلال 5 أشهر.. أكثر من 10 آلاف معاملة تسجيل السفن الصغيرة

خلال 5 أشهر.. أكثر من 10 آلاف معاملة تسجيل السفن الصغيرة

2025-07-04 08:04:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

أظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬بلغت‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و38‭ ‬معاملة‭.‬

وشهد‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬إنجاز‭ ‬2230‭ ‬معاملة‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إصدار‭ ‬868‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة‭ ‬وتجديدها،‭ ‬و354‭ ‬فحصا‭ ‬فنيا‭ ‬للسفن،‭ ‬وتسجيل‭ ‬305‭ ‬قوارب‭ ‬جديدة‭ ‬وتجديد‭ ‬تسجيلات‭ ‬أخرى،‭ ‬و303‭ ‬معاملة‭ ‬لإصدار‭ ‬لوحات،‭ ‬و213‭ ‬معاملة‭ ‬لتحويل‭ ‬ملكية‭ ‬سفينة،‭ ‬و113‭ ‬معاملة‭ ‬تغيير‭ ‬بيانات‭ ‬الشهادات‭ ‬والرخص،‭ ‬و66‭ ‬معاملة‭ ‬تسجيل‭ ‬دراجة‭ ‬مائية‭ ‬جديدة‭ ‬وتجديد‭ ‬تسجيلات‭ ‬قائمة،‭ ‬وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬8‭ ‬معاملات‭ ‬شهادات‭ ‬شطب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭.‬

وتبين‭ ‬أن‭ ‬شهر‭ ‬ابريل‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬إنجاز‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬معاملات‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بـ3472‭ ‬معاملة،‭ ‬يليه‭ ‬مايو‭ ‬بواقع‭ ‬2230‭ ‬معاملة،‭ ‬ثم‭ ‬فبراير‭ ‬بـ1560‭ ‬معاملة،‭ ‬يليه‭ ‬مارس‭ ‬بواقع‭ ‬1560‭ ‬معاملة،‭ ‬وأخيراً‭ ‬يناير‭ ‬بواقع‭ ‬1358‭ ‬معاملة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طنًا‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭. ‬ويقصد‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬أية‭ ‬وحدة‭ ‬بحرية‭ ‬عائمة‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طناً‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭. ‬ويقوم‭ ‬المكتب‭ ‬بتسجيل‭ ‬وتجديد‭ ‬وإلغاء‭ ‬وتحويل‭ ‬شهادات‭ ‬ملكية‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬لقوارب‭ ‬النزهة‭ ‬والصيد‭ ‬والدراجات‭ ‬المائية‭ ‬وإصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬تراخيص‭ ‬الملاحة‭ ‬والتفتيش‭.‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬دشنت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬نظام‭ ‬البوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتسجيل‭ ‬وترخيص‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬والخدمات‭ ‬المرافقة‭ ‬لها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬الوزارة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ومواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المستدام،‭ ‬بما‭ ‬يتّسق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN04072025000055011008ID1109762305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث