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مدير عام شرطة الشمالية يزور عددا من المآتم ويؤكد:نجاح موسم عاشوراء ثمرة التعاون بين جميع الجهات

مدير عام شرطة الشمالية يزور عددا من المآتم ويؤكد:نجاح موسم عاشوراء ثمرة التعاون بين جميع الجهات

2025-07-04 08:04:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع،‭ ‬قام‭ ‬العميد‭ ‬صالح‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المآتم‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموسم‭ ‬عاشوراء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬الأمنية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬وتأمين‭ ‬محيط‭ ‬الفعاليات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬وسلاسة‭ ‬سير‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المآتم‭.‬

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