مدير عام شرطة الشمالية يزور عددا من المآتم ويؤكد:نجاح موسم عاشوراء ثمرة التعاون بين جميع الجهات

مدير عام شرطة الشمالية يزور عددا من المآتم ويؤكد:نجاح موسم عاشوراء ثمرة التعاون بين جميع الجهات
وأوضح أن المديرية ضمن خطتها الأمنية المتكاملة، حريصة على توفير كل متطلبات السلامة العامة، وتنظيم الحركة المرورية، وتأمين محيط الفعاليات بما يضمن انسيابية وسلاسة سير الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أن نجاح موسم عاشوراء هو ثمرة التعاون البناء بين الجهات الأمنية والقائمين على المآتم.كلمات دالة
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