"الوطنية لحقوق الإنسان"تزور مركز توقيف خفر السواحل

"الوطنية لحقوق الإنسان"تزور مركز توقيف خفر السواحل
وخلال الزيارة استمع الوفد لإيجاز حول دور المركز في تأمين حقوق وواجبات الموقوفين احتياطيا وأهم الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وقد تضمنت الزيارة جولة تفقدية شملت أقسام المركز، وغرف التوقيف، والمرافق والخدمات.
ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من خلال الخط الساخن المجاني (80001144)، أو عبر تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain ، أو الموقع الإلكتروني: >. nihr . org . bh .كلمات دالة
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