"الوطنية لحقوق الإنسان"تزور مركز توقيف خفر السواحل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬استمع‭ ‬الوفد‭ ‬لإيجاز‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬حقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬الموقوفين‭ ‬احتياطيا‭ ‬وأهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬جولة‭ ‬تفقدية‭ ‬شملت‭ ‬أقسام‭ ‬المركز،‭ ‬وغرف‭ ‬التوقيف،‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭.‬

ويمكن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬المجاني‭ (‬80001144‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬ NIHR ‭ ‬ Bahrain ،‭ ‬أو‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ >‭.‬ nihr ‭.‬ org ‭.‬ bh ‭.‬

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