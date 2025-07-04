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"الوطنية لحقوق الإنسان"تزور مركز توقيف خفر السواحل

"الوطنية لحقوق الإنسان"تزور مركز توقيف خفر السواحل

2025-07-04 08:04:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بناء‭ ‬على‭ ‬اختصاص‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الممنوح‭ ‬لها‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها،‭ ‬قامت‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمركز‭ ‬توقيف‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ (‬منطقة‭ ‬سترة‭) ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬الموقوفين‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬تمتعهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬المكفولة‭ ‬وفق‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬استمع‭ ‬الوفد‭ ‬لإيجاز‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬حقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬الموقوفين‭ ‬احتياطيا‭ ‬وأهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬جولة‭ ‬تفقدية‭ ‬شملت‭ ‬أقسام‭ ‬المركز،‭ ‬وغرف‭ ‬التوقيف،‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭.‬

ويمكن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬المجاني‭ (‬80001144‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬ NIHR ‭ ‬ Bahrain ،‭ ‬أو‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ >‭.‬ nihr ‭.‬ org ‭.‬ bh ‭.‬

كلمات دالة

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