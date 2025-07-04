السفارة المصرية بالرياض تحتفل بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض أمس الخميس بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير“محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز” نائب أمير منطقة الرياض وعدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وشخصيات عامة، وعدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين بالرياض.

وألقى السفير إيهاب أبوسريع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة كلمة رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية الهامة.

وأكد السفير أبوسريع على أهمية ثورة ٢٣ يوليو المجيدة في تاريخ مصر وكونها تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. وأكد سعادته أن هذه الثورة مكنت أبناء الشعب المصري من أخذ زمام الأمور، وبدء مسيرة الإصلاح والتنمية الوطنية بسواعد أبنائها الشرفاء، وصولًا إلى بناء وتشييد الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لكل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي أجواء من البهجة بدأ الحفل بالسلام الوطني السعودي والسلام الوطني المصري وتبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة الوطنية.

وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد على عمق الروابط التي تجمع أبناء الجالية المصرية بوطنهم الأم، وحرص السفارة على مشاركة كافة الفعاليات الوطنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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