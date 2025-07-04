السفارة المصرية بالرياض تحتفل بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة
احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض أمس الخميس بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير“محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز” نائب أمير منطقة الرياض وعدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وشخصيات عامة، وعدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين بالرياض.
وألقى السفير إيهاب أبوسريع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة كلمة رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية الهامة.
وأكد السفير أبوسريع على أهمية ثورة ٢٣ يوليو المجيدة في تاريخ مصر وكونها تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. وأكد سعادته أن هذه الثورة مكنت أبناء الشعب المصري من أخذ زمام الأمور، وبدء مسيرة الإصلاح والتنمية الوطنية بسواعد أبنائها الشرفاء، وصولًا إلى بناء وتشييد الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لكل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي أجواء من البهجة بدأ الحفل بالسلام الوطني السعودي والسلام الوطني المصري وتبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة الوطنية.
وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد على عمق الروابط التي تجمع أبناء الجالية المصرية بوطنهم الأم، وحرص السفارة على مشاركة كافة الفعاليات الوطنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.الوسوم#احتفالية #المملكة العربية السعودية #ثورة ٢٣ يوليو #جمهورية مصر العربية
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