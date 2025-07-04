بارك حياة تدخل سوق جنوب أفريقيا بافتتاح فندق جديد في جوهانسبرغ

MENAFN - Asdaf News) كشفت فنادق حياة (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) عن افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ والذي يشكّل ثالث وجهات العلامة الفندقية الفاخرة في القارة الأفريقية. ويقع الفندق في منطقة روزبانك النابضة بالحياة، والمعروفة بثرائها الثقافي وحيويتها الحضرية، حيث يقدّم تجربة إقامة راقية بطابع سكني يجمع بين التصميم المدروس، والفن الغامر، وحفاوة الضيافة ضمن تجربة متكاملة تنبض بالفخامة والذوق الرفيع.

صرّح ميتش جيميل، المدير العام لفندق بارك حياة جوهانسبرغ، قائلا:“نحن فخورون للغاية بافتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ، بما يمثّل امتدادًا لإرث علامة بارك حياة في منطقة روزبانك النابضة بالحياة. كما يحرص فريقنا على تقديم خدمة شخصية رفيعة وتجارب مصممة بعناية تُنفّذ بأدق التفاصيل، لتعكس جوهر الضيافة الفاخرة العصرية في تعاملنا مع الضيوف.

التراث المحلي والهندسة المعمارية

يُجسّد فندق بارك حياة جوهانسبرغ التوازن بين الأصالة والحداثة، من خلال حفاظه على الإرث المعماري للمبنى التاريخي الذي شُيّد في ثلاثينيات القرن الماضي كقصر فخم. ويعكس التصميم المعماري للفندق تأثير المهندس البريطاني الشهير“السير هربرت بيكر”، الذي أسهمت أعماله في تشكيل ملامح الأحياء السكنية الأولى في مدينة جوهانسبرغ. وقد خضع المبنى لعملية ترميم دقيقة حافظت على العناصر الأصلية مثل الأقواس الواسعة، والأسقف العالية، والشرفات الفسيحة، ليقدّم تجربة ضيافة راقية تمزج بين سحر الماضي وفخامة الحاضر. ويتميّز الفندق بتصميمه المرتكز على فناء خارجي في الهواء الطلق، تحتضنه شجرة الجاكرندا العريقة، وحدائق منسّقة بعناية، بالإضافة إلى مسبح خارجي مدفّأ، ما يوفر للضيوف مساحة مثالية للاسترخاء والتأمل. كما يضم الفندق برنامجاً فنياً وتصميماً محلياً منسقاً، يعرض في كل طابق أعمالاً مستوحاة من طبيعة المنطقة وتاريخها النباتي وأرشيفها الثقافي، ما يعزز من ارتباط الفندق ببيئته المحلية ويمنح الضيوف تجربة ثقافية غنية.

الغرف والأجنحة

يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ 31 غرفة وجناحًا فندقيًا بتصميم أنيق يعكس أعلى معايير الراحة والرفاهية. وتتميّز كل وحدة بإطلالات على الحدائق من خلال نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، إلى جانب أسرّة بحجم كينغ ومساحات داخلية مشرقة يغمرها الضوء . وتوفّر بعض الغرف والأجنحة شرفات خاصة تمنح الضيوف شعورًا إضافيًا بالهدوء والعزلة. كما تتزيّن الغرف بأقمشة قطنية فاخرة، وحمّامات رخامية مزوّدة بأحواض استحمام عميقة، وأغطية مزخرفة برسومات مستوحاة من قبيلة“نديبيلي”، إلى جانب أعمال فنية مختارة لفنانين محليين. وتحمل كل غرفة طابعًا فنيًا مختلفًا يعكس تنوّع البيئة في جنوب أفريقيا، من بينها الطحالب البحرية، الأشجار، السافانا، الغابات، وأوراق النباتات. أما المساحات العامة في الفندق، فتضم أعمالًا فنية محلية بألوان دافئة وتفاصيل حرفية دقيقة، بالإضافة إلى رسومات تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر، تم جمعها من أرشيفات ومصادر محلية أصيلة.

تجربة طهي راقية

يشكّل فن الطهو أحد أبرز ركائز تجربة الضيافة في فندق بارك حياة جوهانسبرغ، حيث يقدّم مطعم“روم 32” الذي يحمل اسمًا مستوحًى من عدد غرف الفندق البالغ 31. ويعتمد المطعم في إعداد أطباقه على تقنيات الطهي المباشر على النار، مع التركيز على النكهات الموسمية والمحلية، ما يتيح للضيوف مشاهدة الطهاة وهم يحوّلون أبسط المكونات إلى أطباق فاخرة تعكس براعتهم في الطهو.

العافية المستوحاة من الثقافة المحلية

يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ تجربة عافية فريدة تمزج بين التقاليد العالمية والإرث الثقافي المحلي، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح مركز السبا قريبًا. وستشمل قائمة العلاجات تقنيات مميزة مستوحاة من التقاليد الصحية في جنوب أفريقيا، باستخدام مكونات طبيعية مثل شاي الرويبوس، وزيت المارولا، ومستخلص شجرة التبلدي، المعروفة بخصائصها العلاجية ومضادات الأكسدة. وتهدف هذه العلاجات إلى استعادة التوازن الداخلي وتعزيز الطاقة، من خلال تجربة حسية تربط الضيوف بروح الطبيعة المحلية. كما يضم الفندق مركز لياقة بدنية مجهزًا بالكامل، إلى جانب مسبح خارجي مدفّأ تحيط به حدائق مصممة بعناية، لتوفير أجواء هادئة ومريحة في قلب المدينة. وفي خطوة تعكس التزام الفندق بتقديم تجربة ضيافة راقية، يتعاون بارك حياة جوهانسبرغ مع دار النشر أسولين، لعرض مجموعة مختارة من كتبها الشهيرة، إضافة إلى شموع عطرية وعناصر تصميم فنية ضمن الأجنحة وصالة الفندق، ما يعزّز من طابع الأناقة والذوق الرفيع في المكان.

فعاليات واجتماعات خاصة

يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ للضيوف بيئة تجمع بين الأناقة والوظيفية لتنظيم الفعاليات الصغيرة، حيث تتوفر مساحة مرنة تستوعب حتى 60 ضيفًا، ما يجعلها مناسبة للاجتماعات الخاصة والاحتفالات الراقية. ويعمل فريق العمل المتخصص في الفندق على ضمان الاهتمام بأدق التفاصيل، لتقديم تجربة مميزة تلبي تطلعات الضيوف وتُسهم في نجاح الفعاليات.

وقال حمزة فاروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميّلات:“يمثل افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ التزامنا بتقديم خدمة استثنائية، واهتمامًا فائقًا، وفخامة متصلة بإرث المدينة الغني وثقافتها النابضة بالحياة. نسعى لتقديم تجربة فريدة تمزج بين الضيافة الرفيعة وفنون جنوب أفريقية الأصيلة.”

يقع الفندق في موقع استراتيجي قريب من أبرز المعالم الثقافية، والمعارض الفنية، والمتاجر البوتيكية، وأشهر المطاعم في المدينة، ما يؤهله ليكون وجهة فاخرة مفضلة لرجال الأعمال والمسافرين الباحثين عن التميز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: يُستخدم مصطلح“حياة” في هذا البيان للإشارة بشكل مبسط إلى شركة حياة للفنادق و/أو إلى إحدى شركاتها التابعة.