بارك حياة تدخل سوق جنوب أفريقيا بافتتاح فندق جديد في جوهانسبرغ

بارك حياة تدخل سوق جنوب أفريقيا بافتتاح فندق جديد في جوهانسبرغ
صرّح ميتش جيميل، المدير العام لفندق بارك حياة جوهانسبرغ، قائلا:“نحن فخورون للغاية بافتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ، بما يمثّل امتدادًا لإرث علامة بارك حياة في منطقة روزبانك النابضة بالحياة. كما يحرص فريقنا على تقديم خدمة شخصية رفيعة وتجارب مصممة بعناية تُنفّذ بأدق التفاصيل، لتعكس جوهر الضيافة الفاخرة العصرية في تعاملنا مع الضيوف.
التراث المحلي والهندسة المعمارية
يُجسّد فندق بارك حياة جوهانسبرغ التوازن بين الأصالة والحداثة، من خلال حفاظه على الإرث المعماري للمبنى التاريخي الذي شُيّد في ثلاثينيات القرن الماضي كقصر فخم. ويعكس التصميم المعماري للفندق تأثير المهندس البريطاني الشهير“السير هربرت بيكر”، الذي أسهمت أعماله في تشكيل ملامح الأحياء السكنية الأولى في مدينة جوهانسبرغ. وقد خضع المبنى لعملية ترميم دقيقة حافظت على العناصر الأصلية مثل الأقواس الواسعة، والأسقف العالية، والشرفات الفسيحة، ليقدّم تجربة ضيافة راقية تمزج بين سحر الماضي وفخامة الحاضر. ويتميّز الفندق بتصميمه المرتكز على فناء خارجي في الهواء الطلق، تحتضنه شجرة الجاكرندا العريقة، وحدائق منسّقة بعناية، بالإضافة إلى مسبح خارجي مدفّأ، ما يوفر للضيوف مساحة مثالية للاسترخاء والتأمل. كما يضم الفندق برنامجاً فنياً وتصميماً محلياً منسقاً، يعرض في كل طابق أعمالاً مستوحاة من طبيعة المنطقة وتاريخها النباتي وأرشيفها الثقافي، ما يعزز من ارتباط الفندق ببيئته المحلية ويمنح الضيوف تجربة ثقافية غنية.
الغرف والأجنحة
يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ 31 غرفة وجناحًا فندقيًا بتصميم أنيق يعكس أعلى معايير الراحة والرفاهية. وتتميّز كل وحدة بإطلالات على الحدائق من خلال نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، إلى جانب أسرّة بحجم كينغ ومساحات داخلية مشرقة يغمرها الضوء . وتوفّر بعض الغرف والأجنحة شرفات خاصة تمنح الضيوف شعورًا إضافيًا بالهدوء والعزلة. كما تتزيّن الغرف بأقمشة قطنية فاخرة، وحمّامات رخامية مزوّدة بأحواض استحمام عميقة، وأغطية مزخرفة برسومات مستوحاة من قبيلة“نديبيلي”، إلى جانب أعمال فنية مختارة لفنانين محليين. وتحمل كل غرفة طابعًا فنيًا مختلفًا يعكس تنوّع البيئة في جنوب أفريقيا، من بينها الطحالب البحرية، الأشجار، السافانا، الغابات، وأوراق النباتات. أما المساحات العامة في الفندق، فتضم أعمالًا فنية محلية بألوان دافئة وتفاصيل حرفية دقيقة، بالإضافة إلى رسومات تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر، تم جمعها من أرشيفات ومصادر محلية أصيلة.
تجربة طهي راقية
يشكّل فن الطهو أحد أبرز ركائز تجربة الضيافة في فندق بارك حياة جوهانسبرغ، حيث يقدّم مطعم“روم 32” الذي يحمل اسمًا مستوحًى من عدد غرف الفندق البالغ 31. ويعتمد المطعم في إعداد أطباقه على تقنيات الطهي المباشر على النار، مع التركيز على النكهات الموسمية والمحلية، ما يتيح للضيوف مشاهدة الطهاة وهم يحوّلون أبسط المكونات إلى أطباق فاخرة تعكس براعتهم في الطهو.
العافية المستوحاة من الثقافة المحلية
يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ تجربة عافية فريدة تمزج بين التقاليد العالمية والإرث الثقافي المحلي، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح مركز السبا قريبًا. وستشمل قائمة العلاجات تقنيات مميزة مستوحاة من التقاليد الصحية في جنوب أفريقيا، باستخدام مكونات طبيعية مثل شاي الرويبوس، وزيت المارولا، ومستخلص شجرة التبلدي، المعروفة بخصائصها العلاجية ومضادات الأكسدة. وتهدف هذه العلاجات إلى استعادة التوازن الداخلي وتعزيز الطاقة، من خلال تجربة حسية تربط الضيوف بروح الطبيعة المحلية. كما يضم الفندق مركز لياقة بدنية مجهزًا بالكامل، إلى جانب مسبح خارجي مدفّأ تحيط به حدائق مصممة بعناية، لتوفير أجواء هادئة ومريحة في قلب المدينة. وفي خطوة تعكس التزام الفندق بتقديم تجربة ضيافة راقية، يتعاون بارك حياة جوهانسبرغ مع دار النشر أسولين، لعرض مجموعة مختارة من كتبها الشهيرة، إضافة إلى شموع عطرية وعناصر تصميم فنية ضمن الأجنحة وصالة الفندق، ما يعزّز من طابع الأناقة والذوق الرفيع في المكان.
فعاليات واجتماعات خاصة
يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ للضيوف بيئة تجمع بين الأناقة والوظيفية لتنظيم الفعاليات الصغيرة، حيث تتوفر مساحة مرنة تستوعب حتى 60 ضيفًا، ما يجعلها مناسبة للاجتماعات الخاصة والاحتفالات الراقية. ويعمل فريق العمل المتخصص في الفندق على ضمان الاهتمام بأدق التفاصيل، لتقديم تجربة مميزة تلبي تطلعات الضيوف وتُسهم في نجاح الفعاليات.
وقال حمزة فاروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميّلات:“يمثل افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ التزامنا بتقديم خدمة استثنائية، واهتمامًا فائقًا، وفخامة متصلة بإرث المدينة الغني وثقافتها النابضة بالحياة. نسعى لتقديم تجربة فريدة تمزج بين الضيافة الرفيعة وفنون جنوب أفريقية الأصيلة.”
يقع الفندق في موقع استراتيجي قريب من أبرز المعالم الثقافية، والمعارض الفنية، والمتاجر البوتيكية، وأشهر المطاعم في المدينة، ما يؤهله ليكون وجهة فاخرة مفضلة لرجال الأعمال والمسافرين الباحثين عن التميز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: يُستخدم مصطلح“حياة” في هذا البيان للإشارة بشكل مبسط إلى شركة حياة للفنادق و/أو إلى إحدى شركاتها التابعة.
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