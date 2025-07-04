النفط يتراجع قبيل زيادة متوقعة في إنتاج أوبك+

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجعت العقود الآجلة للنفط قليلا اليوم "الجمعة" وسط تعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وفي وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ غدا "السبت" واحتمال أن تقرر دول أعضاء زيادة الإنتاج.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل، وانخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 66.50 دولار قبل قليل من حلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وكانت التعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8 بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5 بالمئة.

ومن المرجح أن تقر ثماني دول في تحالف أوبك+ خلال اجتماع يعقد غدا السبت زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد لكن جرى تقديمه يوما واحدا.

وتوقعت عدة مصادر أن توافق الدول الثماني على زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا من أغسطس.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ لرويترز إن التحالف ربما يزيد إنتاجه من النفط لشهر أغسطس في اجتماعه غدا بما يفوق الزيادات البالغة 411 ألف برميل يوميا التي أقرها في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح وسط مخاوف من أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سترفع إنتاجها بأكثر من المتوقع".

وأضاف أن المستثمرين يبدو أنهم في وضع انتظار وترقب، ويستعدون للتفاعل مع خطوة أوبك بينما يراقبون أيضا تداعيات تشريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضخم الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق، والذي من المقرر أن يوقعه ليصبح قانونا في مراسم بالبيت الأبيض اليوم .

وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا بسبب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي "الخميس" جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوما على زيادة نسب الرسوم.

وقال ستة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي مطلعين على المحادثات اليوم "الجمعة" إن مفاوضين من الاتحاد لم ينجحوا حتى الآن في إحراز تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترامب وربما يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب زيادات الرسوم الجمركية.

وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت ستة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، وعشرة دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.



