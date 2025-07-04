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أنور قرقاش: لا مخرج من الأزمات إلا بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة

أنور قرقاش: لا مخرج من الأزمات إلا بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة

2025-07-04 03:10:18
(MENAFN- Al-Bayan) ">

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة.

وأضاف: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً. نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود."

MENAFN04072025000110011019ID1109761863

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