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حريق ضخم قرب قصر الشرع في دمشق.. ما الذي يجري ؟

حريق ضخم قرب قصر الشرع في دمشق.. ما الذي يجري ؟

2025-07-04 03:10:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حريقًا ضخمًا اندلع في المنطقة المحاذية لقصر الشعب الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.
وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحريق نشب في منطقة حراجية تقع بين ضاحية الشام الجديدة (المعروفة بمشروع دمر) وقصر الشعب، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
وفي وقت لاحق، قال حسن الحسان، مدير مديرية الدفاع المدني السوري بدمشق، إن "الوضع يُعتبر بحكم الصعب، وامتداد الحريق يتسارع"، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف بعد مصدر الحريق.
يُذكر أن محيط منطقة قصر الشعب شهد مساء الخميس فعاليات احتفالية بمناسبة الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا، تخللها إطلاق كثيف للألعاب النارية، وحضور جماهيري واسع في المكان ومناطق أخرى من البلاد.
سكاي نيوز


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