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لافروف: ندعم إجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

لافروف: ندعم إجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

2025-07-04 03:10:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "نؤكد ضرورة خفض التصعيد ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية إلى القطاع، والتهيئة الفورية لإجراء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية".


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