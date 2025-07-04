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أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي

أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي

2025-07-04 03:10:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، عن ضبط 5381 متسوّلًا ومتسوّلة منذ بداية العام الحالي، مشيرًا إلى أن دراسات الوزارة أثبتت أن غالبية من يُجرى ضبطهم ليسوا بحاجة للمال، وإنما يتخذون التسول مهنة.
وفصّل الضمور، فئات المتسوّلين المضبوطين، إذ بلغ عدد البالغين منهم 2898 متسوّلًا، وعدد الأحداث 2483.
وكشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر حزيران الماضي عن ضبط 797 متسوّلًا، بلغ عدد البالغين منهم 445، وعدد الأحداث 352.
وقال الضمور إن الوزارة حوّلت المضبوطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق المادة 389 من قانون العقوبات.
وأكد الأمين العام تحويل عدد من المضبوطين بتهمة التسخير؛ ممن يقومون بتنظيم وتجميع وحماية الأطفال والسيدات للعمل بالتسوّل.
وبيّن أن تهمة التسخير في القضاء قد تصل، وفق بعض التكييفات القانونية، إلى تهمة الاتجار بالبشر.
ودعا الضمور المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين من خلال استدرار عواطفهم، إذ أثبتت دراسات الوزارة أن 99% من المضبوطين ليسوا بحاجة للمال، إنما يتخذون التسول مهنة، بحسب الضمور.

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