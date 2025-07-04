أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي

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أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، عن ضبط 5381 متسوّلًا ومتسوّلة منذ بداية العام الحالي، مشيرًا إلى أن دراسات الوزارة أثبتت أن غالبية من يُجرى ضبطهم ليسوا بحاجة للمال، وإنما يتخذون التسول مهنة.
وفصّل الضمور، فئات المتسوّلين المضبوطين، إذ بلغ عدد البالغين منهم 2898 متسوّلًا، وعدد الأحداث 2483.
وكشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر حزيران الماضي عن ضبط 797 متسوّلًا، بلغ عدد البالغين منهم 445، وعدد الأحداث 352.
وقال الضمور إن الوزارة حوّلت المضبوطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق المادة 389 من قانون العقوبات.
وأكد الأمين العام تحويل عدد من المضبوطين بتهمة التسخير؛ ممن يقومون بتنظيم وتجميع وحماية الأطفال والسيدات للعمل بالتسوّل.
وبيّن أن تهمة التسخير في القضاء قد تصل، وفق بعض التكييفات القانونية، إلى تهمة الاتجار بالبشر.
ودعا الضمور المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين من خلال استدرار عواطفهم، إذ أثبتت دراسات الوزارة أن 99% من المضبوطين ليسوا بحاجة للمال، إنما يتخذون التسول مهنة، بحسب الضمور.
وفصّل الضمور، فئات المتسوّلين المضبوطين، إذ بلغ عدد البالغين منهم 2898 متسوّلًا، وعدد الأحداث 2483.
وكشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر حزيران الماضي عن ضبط 797 متسوّلًا، بلغ عدد البالغين منهم 445، وعدد الأحداث 352.
وقال الضمور إن الوزارة حوّلت المضبوطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق المادة 389 من قانون العقوبات.
وأكد الأمين العام تحويل عدد من المضبوطين بتهمة التسخير؛ ممن يقومون بتنظيم وتجميع وحماية الأطفال والسيدات للعمل بالتسوّل.
وبيّن أن تهمة التسخير في القضاء قد تصل، وفق بعض التكييفات القانونية، إلى تهمة الاتجار بالبشر.
ودعا الضمور المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسوّلين من خلال استدرار عواطفهم، إذ أثبتت دراسات الوزارة أن 99% من المضبوطين ليسوا بحاجة للمال، إنما يتخذون التسول مهنة، بحسب الضمور.
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