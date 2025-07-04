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31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز

31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز

2025-07-04 03:10:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد شاحنات الصادرات الوطنية إلى سوريا منذ 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي نحو 31,434 شاحنة، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة.
وتصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديرًا إلى سوريا بنحو 17,535 شاحنة، محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، وجاء ثانيًا القطاع الزراعي الذي صدّر 2,323 شاحنة ضمّت خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، وثالثًا القطاع الصناعي بـ2,289 شاحنة محمّلة بمواد صناعية أولية وألواح طاقة وصناعات مختلفة.
وجاء رابعًا القطاع الغذائي الذي صدّر 1,265 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية، وخامسًا جاءت القطاعات الأخرى بمجموع 8,022 شاحنة، محمّلة بالعفش المنزلي، والأدوات المنزلية والكهربائية، والأثاث.
ومن أبرز الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الفترة من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي: الإسمنت، بعدد 16,811 شاحنة، ثم العفش المنزلي بـ7,344 شاحنة، ثم الخضار بـ2,011 شاحنة.
وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد قال الخميس 3 تموز 2025، إنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83,222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77,632 شاحنة.
وأكّد أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يُمكّنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يُسخّر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري.
وبيّن العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيًا إلى ما كانت عليه قبل سنوات، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عمّا كانت عليه طيلة العام الماضي.

MENAFN04072025000208011052ID1109761855

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