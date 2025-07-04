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أيمن سماوي: جرش 39 خطوة نحو المستقبل وتمكين الفنان الأردني في قلب المشهد

أيمن سماوي: جرش 39 خطوة نحو المستقبل وتمكين الفنان الأردني في قلب المشهد

2025-07-04 03:10:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي إن الدورة الـ39 من المهرجان تمثّل محطة مفصلية في مسيرة تظاهرة ثقافية وُلدت من قلب التاريخ، مشيرًا إلى أن المهرجان يستند إلى إرث حضاري عميق ويواصل التجدّد برؤية وطنية وانفتاح إبداعي.
وفي حوار صحفي أجاب سماوي على عديد من الأسئلة التي جاءت كما يلي :
لماذا اختيرت المدينة الأثرية جرش لتكون موطنًا لهذا المهرجان منذ انطلاقه؟
سماوي: حين اختارت الدولة الأردنية أن يُقام مهرجانها الثقافي الأبرز في قلب مدينة جرش الأثرية، كان اختيارًا يستند إلى تاريخ ضارب في العمق، وإلى مخزون حضاري وجغرافي يجعل من جرش قلبًا نابضًا في الأردن. جرش ليست فقط مدينة تاريخية، بل هي مسرح مفتوح على كل الأزمنة، وكان لا بد أن تكون منصة لهذا المشروع الثقافي الذي نعتز به.
ما الذي يميز مهرجان جرش عن غيره من التظاهرات الثقافية في المنطقة؟
سماوي: مهرجان جرش صُمم ليكون مسرحًا للفنان الأردني أولًا، ومساحة تتيح له التفاعل مع محيطه العربي والدولي. في كل دورة، نوسّع المساحات الإبداعية، ونكرّس التشاركية، ونفتح الباب أمام تنويعات فنية تعبّر عن الإنسان والمكان في آنٍ واحد. نُجدّد رؤيتنا باستمرار، مستندين إلى إرث تراكم عبر العقود، ونُصرّ على أن يكون الفنان الأردني في مقدّمة المشهد.
رغم الأزمات العالمية والإقليمية، لم يتوقف المهرجان. كيف تفسّرون هذه الاستمرارية؟
سماوي: نعم، واجهنا مثل غيرنا تحديات كبيرة؛ من جائحة كورونا إلى التوترات الإقليمية، ومع ذلك بقي المهرجان حيًّا. السبب في ذلك هو إيماننا العميق برسالة المهرجان، وبالفنان الأردني. مهرجان جرش مساحة مضيئة تُعبّر عن روح المبدع الأردني، وتُتيح له أن يقول كلمته وتؤكد إصراره على أن يضيء مسرحه مهما اشتدّت العتمة. الاستمرارية هنا ليست مجرد قرار إداري، بل فعل ثقافي مقاوم.
ماذا عن الدورة الحالية؟ ما الذي يميز“جرش 39”؟
سماوي:“جرش 39” ليس مجرد رقم تسلسلي. هذه الدورة امتداد لما بُني عبر السنوات، لكنها أيضًا خطوة باتجاه المستقبل. نحن نعمل على رسم خارطة جديدة للمهرجان، في قلب هذه الخارطة تمكين الفنان الأردني، وفتح الأفق أمام الجيل الجديد من المبدعين ليكون لهم حضور فعلي ومؤثر في المشهد الثقافي الوطني.
مهرجان جرش لا يتوقّف عن التجدّد. نشتغل بخطى مدروسة تبني على التراكم، وتعزّز الحضور الأردني في المشهدين العربي والدولي. والمونودراما المسرحية أصبحت مكوّنًا أساسيًا، بثيمة مختلفة عن المهرجانات الرسمية، واستقطبت مشاركات عربية نوعية، وشهدت إقبالًا كبيرًا استدعى تشكيل لجنة إضافية لفرز العروض، وهذا يعكس تطورنا ومصداقيتنا.
سماوي (متابعًا):الفن التشكيلي لم يعد مجرد زاوية هامشية، بل تحوّل إلى مساحة حوار بصري عالمي من خلال مشاركة فنانين أردنيين وعرب وأجانب، وإنتاج أعمال فنية حية. أما الشعر والندوات الفكرية، فقد أصبحت جزءًا ثابتًا من البرنامج، تضيف بُعدًا معرفيًا مهمًا وتمنح الكلمة مكانة توازي الموسيقى والعروض المسرحية.
أما على مستوى الحضور الدولي، فنحن فخورون بمشاركة فرق ووفود من أكثر من ثلاثين دولة عربية وأجنبية، تلتقي مع التجربة الأردنية في حوار ثقافي حقيقي وحي.
أخيرًا، كيف تصف رسالة مهرجان جرش اليوم؟
سماوي: رسالة جرش هي أن الإبداع أحد وجوه السيادة الثقافية الأردنية، وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية. ومنذ تسعة وثلاثين عامًا، ظل الفنان الأردني هو المحور، وهو الدافع، وهو العنوان الذي نتحرّك لأجله. نفتح له الأبواب، ونمنحه المساحة ليقدّم فنه أمام جمهوره، ويؤكد أنه، رغم كل التحديات، قادر على صناعة الجمال وتقديمه للعالم بثقة وشغف. هذه ليست مجرد مهرجانات، بل تجسيد فعلي لدور الأردن الثقافي في المنطقة.

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