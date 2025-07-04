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بسبب كلمة مثيرة للجدل .. ترامب في قلب انتقادات جديدة

بسبب كلمة مثيرة للجدل .. ترامب في قلب انتقادات جديدة

2025-07-04 03:10:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصطلحًا معاديًا للسامية خلال تجمع في ولاية آيوا احتفالًا بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود.
وقال ترامب للحشود، الخميس، في ولاية آيوا في دي موين: "لا ضريبة وفاة، ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مُرابين ومجرمين".
مصطلح "مُرابٍ" مُقتبس من مسرحية "تاجر البندقية" لويليام شكسبير. وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة يطلب "رطل لحم" من تاجر عاجز عن سداد قرض.
يشير المصطلح إلى مُرابي القروض، ولطالما اعتُبر مسيئًا في تصنيف اليهود.
ويُعيد هذا الجدل إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014، عندما استخدم نائب الرئيس آنذاك جو بايدن المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين.
واعتذر بايدن لاحقًا مؤكدًا أن ما حصل "اختيار سيئ للكلمات".
وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير – المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك – "نرى مجددًا ترسيخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع".
وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائدًا إلى واشنطن، قال إنه "لم يسمع قط" أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية.
وأضاف: "لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصًا يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط".
ووصف دانيال غولدمان، العضو في الكونغرس الديمقراطي عن نيويورك، تصريحات ترامب بأنها "معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تمامًا ما يفعله".
وكتب غولدمان على منصة "إكس": "أي شخص يعارض معاداة السامية حقًا يفضح الأمر أينما وُجد – في كلا الطرفين – كما أفعل".
وقبل إعادة انتخابه العام الماضي، وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في الولايات المتحدة.
سكاي نيوز


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