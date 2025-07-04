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جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة

جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة

2025-07-04 03:10:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجنرال راهول سينغ، نائب رئيس أركان الجيش الهندي، إن الصين قدّمت "معلومات لحظية" لباكستان عن مواقع هندية رئيسية أثناء المواجهة العسكرية بين البلدين في مايو/أيار الماضي، ودعا إلى تحديث أنظمة الدفاع الجوي في البلاد عاجلًا.
ووفقًا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في نيودلهي، اليوم الجمعة، فقد خاضت الهند الحرب ضد خصمين: باكستان "مباشرة"، والصين التي قدّمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه.
ولم يُوضح سينغ كيف توصّلت الهند إلى أن الصين زوّدت باكستان بمعلومات عن المواقع الهندية.
وكانت الهند قد قالت في وقت سابق، إنها لم ترصد مؤشرات على أي مساعدة فعلية من الصين لباكستان خلال الحرب، رغم العلاقة الوثيقة بين الطرفين.
وقالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين باكستانيين نفوا في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم رفضوا الحديث عمّا إذا كانت بكين قدّمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادارات أثناء القتال.
واستخدم البلدان المسلحان نوويًا صواريخ وطائرات مسيّرة ونيران المدفعية في القتال الذي استمر أربعة أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات السنين.
الجزيرة


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