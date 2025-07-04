تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

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تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، النص الكامل لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي يتضمن هدنة لمدة شهرين مع ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسب المصدر، فإن المقترح المصري القطري يتضمن "وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع ضمان الرئيس ترامب التزام إسرائيل بالهدنة خلال الفترة المتفق عليها".
وأضاف: "في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وفي اليوم السابع، تُسلَّم جثث 5 رهائن قتلى، و5 آخرين في اليوم الثلاثين. في اليوم الخمسين: إطلاق سراح رهينتين أحياء، وفي اليوم الستين: إعادة 8 رهائن قتلى".
وينص المقترح أيضًا على "نقل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم ذلك وفقًا للاتفاق المُبرم بشأن مساعدة السكان المدنيين، والذي سيتم الالتزام به طوال مدة الاتفاق".
ويتضمن المقترح "التزامًا بوصول المساعدات بكميات كبيرة وحسب الحاجة، وفقًا لاتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. وسيتم توزيع المساعدات عبر القنوات المتفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر".
وستتوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وخلال فترة الهدنة، سيتوقف أيضًا النشاط الجوي (العسكري والاستخباراتي) فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة يوميًا في أيام إطلاق سراح الرهائن.
كما ستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة الانتشار في شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق، وتحديدًا بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وفي اليوم السابع، وبعد تسليم الرهائن القتلى، ستتم إعادة الانتشار في جنوب قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.
كما ينص الاتفاق على بدء مفاوضات خلال هذه الفترة حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، والتي تشمل:
مبادئ وشروط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.
القضايا المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، فضلًا عن الترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة.
إعلان وقف إطلاق نار دائم.
ويُتوقع أن يُعلِن الرئيس الأميركي شخصيًا عن هذا الاتفاق، حيث يُعتبر ضامنًا له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: "هناك توجّه لأن يُعلن نتنياهو وترامب الصفقة خلال لقائهما الاثنين المقبل".
سكاي نيوز
وحسب المصدر، فإن المقترح المصري القطري يتضمن "وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع ضمان الرئيس ترامب التزام إسرائيل بالهدنة خلال الفترة المتفق عليها".
وأضاف: "في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وفي اليوم السابع، تُسلَّم جثث 5 رهائن قتلى، و5 آخرين في اليوم الثلاثين. في اليوم الخمسين: إطلاق سراح رهينتين أحياء، وفي اليوم الستين: إعادة 8 رهائن قتلى".
وينص المقترح أيضًا على "نقل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم ذلك وفقًا للاتفاق المُبرم بشأن مساعدة السكان المدنيين، والذي سيتم الالتزام به طوال مدة الاتفاق".
ويتضمن المقترح "التزامًا بوصول المساعدات بكميات كبيرة وحسب الحاجة، وفقًا لاتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. وسيتم توزيع المساعدات عبر القنوات المتفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر".
وستتوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وخلال فترة الهدنة، سيتوقف أيضًا النشاط الجوي (العسكري والاستخباراتي) فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة يوميًا في أيام إطلاق سراح الرهائن.
كما ستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة الانتشار في شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق، وتحديدًا بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وفي اليوم السابع، وبعد تسليم الرهائن القتلى، ستتم إعادة الانتشار في جنوب قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.
كما ينص الاتفاق على بدء مفاوضات خلال هذه الفترة حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، والتي تشمل:
مبادئ وشروط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.
القضايا المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، فضلًا عن الترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة.
إعلان وقف إطلاق نار دائم.
ويُتوقع أن يُعلِن الرئيس الأميركي شخصيًا عن هذا الاتفاق، حيث يُعتبر ضامنًا له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: "هناك توجّه لأن يُعلن نتنياهو وترامب الصفقة خلال لقائهما الاثنين المقبل".
سكاي نيوز
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