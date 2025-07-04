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تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

2025-07-04 03:10:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، النص الكامل لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي يتضمن هدنة لمدة شهرين مع ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسب المصدر، فإن المقترح المصري القطري يتضمن "وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مع ضمان الرئيس ترامب التزام إسرائيل بالهدنة خلال الفترة المتفق عليها".
وأضاف: "في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وفي اليوم السابع، تُسلَّم جثث 5 رهائن قتلى، و5 آخرين في اليوم الثلاثين. في اليوم الخمسين: إطلاق سراح رهينتين أحياء، وفي اليوم الستين: إعادة 8 رهائن قتلى".
وينص المقترح أيضًا على "نقل المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم ذلك وفقًا للاتفاق المُبرم بشأن مساعدة السكان المدنيين، والذي سيتم الالتزام به طوال مدة الاتفاق".
ويتضمن المقترح "التزامًا بوصول المساعدات بكميات كبيرة وحسب الحاجة، وفقًا لاتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. وسيتم توزيع المساعدات عبر القنوات المتفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر".
وستتوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وخلال فترة الهدنة، سيتوقف أيضًا النشاط الجوي (العسكري والاستخباراتي) فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة يوميًا في أيام إطلاق سراح الرهائن.
كما ستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة الانتشار في شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق، وتحديدًا بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وفي اليوم السابع، وبعد تسليم الرهائن القتلى، ستتم إعادة الانتشار في جنوب قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.
كما ينص الاتفاق على بدء مفاوضات خلال هذه الفترة حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، والتي تشمل:
مبادئ وشروط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.
القضايا المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، فضلًا عن الترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة.
إعلان وقف إطلاق نار دائم.
ويُتوقع أن يُعلِن الرئيس الأميركي شخصيًا عن هذا الاتفاق، حيث يُعتبر ضامنًا له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: "هناك توجّه لأن يُعلن نتنياهو وترامب الصفقة خلال لقائهما الاثنين المقبل".
سكاي نيوز


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