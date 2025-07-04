  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية

2025-07-04 03:09:34
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أقفلت الأسواق الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة على تراجع واضح، مسجلة خسائر أسبوعية، وسط تصاعد الترقب بشأن مصير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الأميركية لتعليق الرسوم في 9 تموز، وترقب المستثمرين لمخاطر التعرفات.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.50 بالمئة ليصل إلى 541.06 نقطة، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الكبرى أداءً سلبياً مماثلاً، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
في الإجمال، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضاً في جميع المجالات.
في المقابل، استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني في المنطقة الحمراء عند 8.828.65 نقطة.
وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.57 بالمئة إلى 23.798.12 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.75 بالمئة إلى 7.696.27 نقطة.
بترا


MENAFN04072025000208011052ID1109761846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث