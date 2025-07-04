خسارة المنتخب الأردني تحت 19 أمام مالي في مونديال السلة

خبرني - خسر المنتخب الوطني الأردني لكرة السلة تحت 19 عامًا مواجهته أمام منتخب مالي بنتيجة 50-91 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة "كولي أرينا" بمدينة لوزان السويسرية، ضمن مباريات تحديد المراكز في النسخة السابعة عشرة من نهائيات كأس العالم للشباب "سويسرا 2025".

وبهذه الخسارة، سيلتقي "صقور النشامى" مع المنتخب الصيني عند الساعة 12 من ظهر يوم غد السبت، ضمن لقاءات تحديد المراكز من 13 إلى 16.

وعلى الصعيد الفني، دفع المدير الفني للمنتخب الوطني سام دغلس بالتشكيلة الأساسية المكوّنة من: عمر سلمان، عبدالله أبو صعب، روحي الكيلاني، سيف الدين صالح، وفارس مشربش، إلا أن البداية جاءت صعبة، حيث تأخر المنتخب في الفترة الأولى (7-30)، لينهي الشوط الأول متأخرًا بفارق كبير (18-53).

وفي النصف الثاني، حاول لاعبو المنتخب تقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن التفوق المالي استمر حتى النهاية، لتنتهي المباراة بخسارة المنتخب الوطني بنتيجة 50-91.

ويُشار إلى أن "صقور النشامى" خاضوا المباراة في ظل غياب لاعب الارتكاز هادي الشامي وصانع الألعاب حمزة شعبان، بعد إصابتهما خلال مواجهة سويسرا في ختام دور المجموعات.