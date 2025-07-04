الجيش الباكستاني يقول إنه قتل 30 مسلحا كانوا يحاولون العبور من أفغانستان

الجيش الباكستاني يقول إنه قتل 30 مسلحا كانوا يحاولون العبور من أفغانستان
خبرني - أعلن الجيش الباكستاني الجمعة أنه قتل 30 مسلّحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان في خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا بهجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي.
وينتمي المسلحون إلى حركة طالبان الباكستانية أو جماعات تابعة لها على ما قال الجيش في بيان متهما الهند الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلّحين.
وجاء في البيان أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا وسمحت بتجنّب كارثة محتملة".
وأضاف "تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيضا".
وجرت العملية في إقليم شمال وزيرستان الحدودي حيث قتل الأسبوع الماضي 16 جنديا باكستانيا بهجوم انتحاري أعلن فصيل تابع لطالبان الباكستانية مسؤوليته عنه.
وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالقوى الأمنية "لإحباطها محاولة تسلل".
وأكد مكتبه في بيان الجمعة "نحن عازمون على القضاء على كل أشكال الإرهاب".
واتهم بيان رئيس الوزراء الهند كذلك بدعم التمرد المسلح في باكستان.
وتتبادل الهند وباكستان اللتان تملكان السلاح النووي، الاتهامات بدعم جماعات مسلحة تعمل على أراضي البلدين.
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