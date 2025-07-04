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كلاوديرا تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي في إيفولف 25
(MENAFN- Matrix PR) تعتزم شركة كلاوديرا، المنصة الهجينة الوحيدة المتكاملة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، تنظيم سلسلتها السنوية من مؤتمرات البيانات والذكاء الاصطناعي حول العالم. ومن خلال فعاليات تمتد عبر أربع قارات، ستجمع سلسلة مؤتمرات إيفولف 25 نخبة من رواد القطاع وعملاء كلاوديرا وشركائها لاستكشاف الكيفية التي يمكن بها لمنصة بيانات هجينة موحدة أن تُطلق العنان للابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي وتُحدث تحولاً جذرياً في تجارب العملاء على امتداد القطاعات. وستُعقد فعالية إيفولف 25 في دبي بتاريخ 20 نوفمبر 2025.
تسهم كلاوديرا في تمكين المؤسسات من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال الدمج بين قوة البيانات الموثوقة وتحليلات الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة أعمال ملموسة. ومن خلال الكلمات الرئيسية، والجلسات القطاعية، والمختبرات التفاعلية، واللقاءات مع الخبراء، سيحظى الحضور بفرصة استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في قيادة التحول الابتكاري. وبمشاركة من أمازون ويب سيرفسز كراعي رسمي، ستتضمن الفعاليات أيضاً جلسات متخصصة تتناول:
• الذكاء الاصطناعي المؤسسي – كيف تعمل المؤسسات على توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات، وتعزيز اتخاذ القرار، ودفع عجلة الابتكار، واستكشاف أحدث الأدوات في مجالات الإنتاجية، والتعاون، والأمن، والحَوْكَمة.
• السحابة الهجينة – استراتيجيات تحسين بيئات السحابة الهجينة والمتعددة لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على متطلبات الأمن والامتثال والكفاءة من حيث التكاليف.
• هندسة البيانات الحديثة – كيف تلبي هندسات البيانات من الجيل الجديد المتطلبات الفريدة لتطبيقات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن تُعلن كلاوديرا خلال فعاليات إيفولف 25 عن جوائز داتا إمباكت. وتكرّم هذه الجوائز المرموقة المشاريع المتميزة القائمة على البيانات والتي كان لها أثر كبير على صعيد الأعمال داخل المؤسسات، وفي مختلف القطاعات، وعلى المستوى العالمي.
وفي معرض تعليقه على فعاليات إيفولف 25، قال تشارلز سانسبوري، الرئيس التنفيذي لشركة كلاوديرا: "مع تحول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات إلى ضرورة لا غنى عنها في مختلف المؤسسات، من المهم تسليط الضوء على حالات الاستخدام الناجحة وتقديم تدريبات عملية لفهم الفوائد الكاملة لهذه التكنولوجيا. وتُعد سلسلة فعاليات إيفولف 25، وهي من بين أكثر الفعاليات شمولاً في العالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، فرصة فريدة لعملائنا وشركائنا وقادة الابتكار للتعاون والتواصل، مع استشراف مستقبل إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي."
للتسجيل في فعالية إيفولف 25 دبي ولمعرفة فرص الرعاية المتاحة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
تسهم كلاوديرا في تمكين المؤسسات من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال الدمج بين قوة البيانات الموثوقة وتحليلات الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة أعمال ملموسة. ومن خلال الكلمات الرئيسية، والجلسات القطاعية، والمختبرات التفاعلية، واللقاءات مع الخبراء، سيحظى الحضور بفرصة استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في قيادة التحول الابتكاري. وبمشاركة من أمازون ويب سيرفسز كراعي رسمي، ستتضمن الفعاليات أيضاً جلسات متخصصة تتناول:
• الذكاء الاصطناعي المؤسسي – كيف تعمل المؤسسات على توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات، وتعزيز اتخاذ القرار، ودفع عجلة الابتكار، واستكشاف أحدث الأدوات في مجالات الإنتاجية، والتعاون، والأمن، والحَوْكَمة.
• السحابة الهجينة – استراتيجيات تحسين بيئات السحابة الهجينة والمتعددة لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على متطلبات الأمن والامتثال والكفاءة من حيث التكاليف.
• هندسة البيانات الحديثة – كيف تلبي هندسات البيانات من الجيل الجديد المتطلبات الفريدة لتطبيقات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن تُعلن كلاوديرا خلال فعاليات إيفولف 25 عن جوائز داتا إمباكت. وتكرّم هذه الجوائز المرموقة المشاريع المتميزة القائمة على البيانات والتي كان لها أثر كبير على صعيد الأعمال داخل المؤسسات، وفي مختلف القطاعات، وعلى المستوى العالمي.
وفي معرض تعليقه على فعاليات إيفولف 25، قال تشارلز سانسبوري، الرئيس التنفيذي لشركة كلاوديرا: "مع تحول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات إلى ضرورة لا غنى عنها في مختلف المؤسسات، من المهم تسليط الضوء على حالات الاستخدام الناجحة وتقديم تدريبات عملية لفهم الفوائد الكاملة لهذه التكنولوجيا. وتُعد سلسلة فعاليات إيفولف 25، وهي من بين أكثر الفعاليات شمولاً في العالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، فرصة فريدة لعملائنا وشركائنا وقادة الابتكار للتعاون والتواصل، مع استشراف مستقبل إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي."
للتسجيل في فعالية إيفولف 25 دبي ولمعرفة فرص الرعاية المتاحة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
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